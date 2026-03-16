국힘, 김영환 현역 첫 컷오프… ‘물갈이 공천’ 갈등 일파만파

국민의힘이 6·3 지방선거 공천을 둘러싼 잡음으로 몸살을 앓고 있다. 공천관리위원회가 16일 현역 광역단체장에 대한 첫 공천 배제(컷오프)를 시작으로 과감한 세대교체를 예고한 가운데 곳곳에서 현역 단체장과 중진들의 반발이 터져 나오며 갈등이 일파만파로 확산하는 모양새다.

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 16일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 충북도지사 후보 공천 심사 결과를 발표하며 김영익 공관위원을 단상으로 부르고 있다. 이 위원장은 이날 김영환 충북도지사를 컷오프(공천배제)하는 동시에 추가 공천 접수를 진행한다고 밝혔다. 연합뉴스

이정현 공관위원장은 이날 서울 여의도 당사에서 열린 공관위 회의 직후 브리핑에서 “많은 논의 끝에 현 김영환 충북지사를 공천 대상에서 제외하고, 기존 신청자 외에 추가 공천 신청을 받아 최종 결정하기로 했다”고 밝혔다. 이 위원장은 “안전한 자리일수록 먼저 문을 열고, 기득권이 강할수록 먼저 변화를 선택하고, 익숙한 정치일수록 더 과감하게 흔드는 것이 국민이 지금 정치에 요구하는 변화”라며 “이 결단은 충북 하나로 끝나지 않을 것”이라고 강조했다.



공관위는 17일 충북지사 공천 추가 접수를 거쳐 모집한 신청자를 윤갑근 전 대구고검장, 윤희근 전 경찰청장, 조길현 전 충주시장 등 기존 신청자와 함께 경쟁하도록 한다는 계획이다. 당 안팎에서는 충북정무부지사를 역임한 청주 출신의 김수민 전 의원을 염두에 둔 것 아니냐는 해석이 나온다.



이번 지방선거를 앞두고 현역 광역단체장이 컷오프된 것은 김 지사가 처음이다. 사퇴 의사를 밝혔던 이 위원장이 장동혁 대표로부터 전권을 보장받고 복귀한 지 하루 만에 파격적인 조치를 내린 만큼 다른 지역에서도 ‘혁신 공천’을 내건 컷오프가 줄줄이 이어질 수 있다는 전망이 나온다.



‘물갈이’ 공천이 본격화하면서 곳곳에서 파열음이 터져 나오며 당내 혼란이 가중되고 있다. 김 지사는 이날 컷오프 소식을 전해 들은 뒤 외부 일정을 모두 취소했다. 그는 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “공관위 결정을 결코 받아들이지 못한다”며 “지금부터 잘못된 결정을 바로잡고 승리하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 김 지사 측은 공관위 결정에 맞서 재심을 청구하는 방안과 무소속 출마 강행 등의 카드를 놓고 고심 중인 것으로 알려졌다.

속 타네 국민의힘 장동혁 대표(오른쪽)가 16일 국회 최고위원회의에서 물을 마시고 있다. 당 공천관리위원회가 일부 현역 광역단체장과 중진 의원 등을 공천 배제(컷오프)하면서 반발이 잇따르고 있다. 허정호 선임기자

부산시장 공천은 강한 내부 반발로 공관위 회의마저 파행했다. 이 위원장이 현역인 박형준 시장을 배제하고 초선의 주진우 의원을 단수 공천하는 방안을 제안하자, 부산을 지역구로 둔 곽규택·서지영 의원, 정희용 사무총장이 반발하며 자리를 박차고 나간 것으로 전해졌다. 박 시장은 이 위원장을 겨냥해 “혁신 공천이란 이름으로 당을 망하게 하는 행위이자, 망나니 칼춤 그 이상도 이하도 아니다”고 비판했다. 부산 지역 의원들은 합동 호소문을 통해 “한쪽 날개를 부러뜨려 최종 후보로 나설 후보의 경쟁력을 스스로 낮추는 결정을 재고해달라”고 촉구했다.



‘보수의 심장’ 대구의 경우 이 위원장과 일부 공관위원들이 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선) 등 중진 의원들을 무더기로 컷오프 대상에 포함시키는 방안에 무게를 두고 있다. 주 의원은 한 TV 프로그램에 출연해 “지금처럼 당 내분이 일어나고 경쟁력 없는 후보를 내세우려는 건 해당 행위”라며 “대구시장을 민주당에 상납하는 것”이라고 목소리를 높였다. 그는 중진 컷오프와 관련해 “절대 승복할 수 없다”고 못 박았다.



여당에서는 이재명 대통령의 지지율 고공행진과 국민의힘 내부 갈등이 맞물린 상황에서 김부겸 전 국무총리 차출설이 힘을 받고 있다. 더불어민주당 정청래 대표는 이날 시도당위원장 협의회 연석회의에서 “대구 같은 경우 ‘저분을 영입하면 후보를 낼 수 있을 것 같다. 그런데 공천 신청이 다 끝났다’ 그런 경우에는 예외적으로 접수하고 공천도 하는 과정이 필요하다”며 추가 공모 가능성을 시사했다.

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