‘해외취업 1위 저력’…영진전문대학, 해외취업연수사업 4개 과정 선정

대구 영진전문대학교는 고용노동부와 한국산업인력공단이 주관하는 ‘2026년 해외취업연수사업’에서 K-Move 스쿨 3개 과정과 신청해진대학 사업에 선정됐다고 16일 밝혔다. 이번 선정으로 이 대학 재학생들의 해외 기업 진출에 더욱 탄력을 받게 됐다.

글로벌시스템융합과 재학생들이 일본 산업기술종합연구소를 찾아 설명을 듣고 있다. 영진전문대학교 제공

올해 사업에서 영진전문대학은 K-Move스쿨에 일본 기계자동차설계 전문가 연수과정(AI융합기계계열), 일본 전자회로설계 전문가 연수과정(반도체전자계열), 일본 인공지능∙디지털전환(AI∙DX) 기반 소프트웨어(SW) 엔지니어 양성과정(글로벌시스템융합과) 등 3개 과정이 각각 선정됐다.

신(新) 청해진대학 사업은 해외 취업을 희망하는 청년을 대상으로 외국어 교육과 직무교육, 해외 취업 연계까지 전 과정을 지원하는 글로벌 취업 인재 양성 프로그램이다. 올해부터 추진하는 이 사업은 기존 교육 중심 프로그램에서 벗어나 직무·산업 중심의 ‘해외취업 연계형’으로 개편해 글로벌 기업 취업으로 이어지는 실질적인 취업 성과 창출에 초점을 두고 있다.

대학은 그동안 K-Move스쿨과 청해진대학 사업을 통해 해외 기업과의 지속적인 협력 체계를 구축하며 국내 최고 수준의 성과를 이어오고 있다. 특히 일본 기업과 국제연계 맞춤형 주문식 교육과 현지 취업 네트워크를 기반으로 최근 10여 년간 매년 100명 이상의 졸업생을 해외 기업에 취업시키며 국내 전문대학 해외취업을 선도해 왔다.

정밀기계공학과 재학생들이 일본 현지 기업을 방문해 글로벌 심화기술연수를 하고 있다. 영진전문대학교 제공

지난 1월 발표한 교육부 고등교육 취업통계조사(2024년 졸업자 기준)에 따르면 이 대학 졸업생 73명이 일본 등 해외 기업에 취업하며 전국 전문대학 중 최다 실적으로 1위를 기록했다.

또한 최근 10여 년간(2016~2026년 교육부 대학정보공시 기준) 해외취업 인원은 총 1043명으로 전국 2∙4년제 대학을 통틀어 해외취업 최다 실적을 달성했다. 소프트뱅크, 라쿠텐, 야후재팬 등 글로벌 기업에 다수의 졸업생을 진출시키며 국제 경쟁력을 갖춘 직업교육 모델로도 높은 평가를 받고 있다.

최재영 총장은 “이번 해외취업연수사업 선정은 그동안 축적해 온 해외취업 연수사업 노하우와 산업체 네트워크가 반영된 결과”라며 “어학과 직무교육, 현지 취업 연계를 더욱 강화해 학생들의 해외 취업 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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