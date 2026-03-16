에어프레미아, 좌석 18개 줄이고 이코노미 간격 넓힌다

에어프레미아는 B787-9 드림라이너(HL8701) 기종 항공기의 이코노미 등급 좌석 간격을 31인치에서 33인치로 확대했다고 16일 밝혔다.

좌석 간격을 조정하면서 해당 항공기 좌석 수는 344석에서 326석으로 18석 줄었다. 에어프레미아는 좌석 수를 늘려 수익성을 확보하는 대신 좌석 공간을 확대해 고객의 탑승 편의를 높이는 데 집중했다고 설명했다.

에어프레미아 항공기.

에어프레미아는 2024년에도 338석으로 운영되던 다른 항공기 2대의 좌석을 320석으로 조정하며 이코노미 클래스 좌석 간격을 넓혔다. 또 순차적인 좌석 조정을 통해 현재 344석으로 운영하는 항공기의 좌석 간격 확대 작업도 진행 중이다. 연내 모든 항공기의 이코노미 클래스 좌석 간격을 33인치 이상으로 확대할 계획이다.

에어프레미아는 총 9대의 항공기를 운영하고 있으며 좌석 구성은 309석(3대), 320석(2대), 326석(2대), 344석(2대)이다. 이 가운데 344석 기체를 제외한 나머지는 이코노미 좌석 간격이 33인치 이상이다.

한편 에어프레미아는 이번 좌석 간격 조정과 함께 기내 카펫도 새롭게 교체했다. 디지털 프린트 기술을 활용한 디자인으로 기존 제품보다 무게가 가벼워 연료 사용 절감 효과를 낸다.

에어프레미아 관계자는 “장거리 노선을 이용하는 고객들이 보다 편안하게 여행할 수 있도록 좌석 공간과 기내 환경 개선을 지속적으로 추진하고 있다”며 “앞으로도 고객 경험을 높일 수 있는 다양한 서비스 개선을 이어갈 계획”이라고 말했다.

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