제주도, 한국은행과 경제 정밀분석·디지털화폐 협력 ‘시동’

제주도와 한국은행 등이 제주 경제구조 정밀 분석과 디지털화폐(CBDC)·예금토큰 공공 활용을 모색하는 협력체계를 본격 가동한다.

제주도는 16일 메종글래드 제주에서 한국은행, 제주연구원과 ‘제주 지역경제 분석과 한국은행 디지털화폐·예금토큰 분야 협력’을 위한 업무협약을 맺었다.

협약은 제주지역 산업연관표 공동 연구와 한국은행 디지털화폐·예금토큰 활용을 위한 연구·실증사업 등 다양한 분야의 협력 기반을 마련하기 위함이다.

협약에 따라 세 기관은 △실측조사 기반 제주지역 산업연관표 작성 및 경제·산업구조 분석 공동 연구 △한국은행 디지털화폐·예금토큰을 활용한 정책수당·바우처 분야 연구·실증 △연구 성과 확산을 위한 세미나·정책포럼 공동 개최 등을 추진한다.

특히 산업연관표 공동연구는 제주경제의 구조적 특징과 타 지역과의 상호 의존 관계를 정량적으로 파악해 지역 맞춤형 경제정책 수립의 기초자료로 활용하려는 목적으로 추진한다. 관광·1차산업 의존도가 높은 제주경제의 특수성을 데이터로 입증하고 정책 설계의 정밀도를 높이는 계기가 될 전망이다.

16일 메종글래드 제주에서 열린 한국은행-제주도-제주연구원의 ‘제주 지역경제 분석과 한국은행 디지털화폐·예금토큰 분야 협력’을 위한 업무협약식. 왼쪽부터 오영훈 제주도지사, 이창용 한국은행 총재, 유영봉 제주연구원장. 제주도 제공

디지털화폐·예금토큰 분야에서는 정책수당이나 바우처 지급 등 공공정책 영역에서의 실제 적용 가능성을 모색하는 계기가 될 것으로 기대된다.

오영훈 제주도지사는 “제주경제의 구조와 산업 간 연관관계를 정밀하게 분석하는 것은 지역 맞춤형 경제정책 설계에 매우 중요한 기반”이라며 “이번 협력을 통해 제주 경제 연구 역량을 강화하고 디지털 금융 기술을 공공정책과 연계하는 새로운 가능성을 모색해 나가겠다”고 말했다.

이어 “디지털화폐와 예금토큰 등 미래 금융 환경 변화에 선제적으로 대응하면서 제주가 새로운 정책 혁신의 공간이 될 수 있도록 협력을 확대해 나가겠다”고 강조했다.

이창용 한국은행 총재는 “제주도는 독립적인 지리적 여건과 차별화된 산업 구조를 갖춘 지역으로, 실측조사 기반 산업연관표 구축을 통해 지역 경제 흐름을 보다 정확히 파악할 수 있을 것”이라며 “디지털화폐와 예금토큰을 활용한 정책수당·바우처 지급 등 미래 디지털 금융 협력도 함께 모색해 나가겠다”고 말했다.

협약식 이후에는 ‘제주지역 산업연관표 작성의 의의’를 주제로 공동 세미나가 열려 제주 경제구조 변화와 산업연관 효과 등에 대한 논의가 이어졌다.

제주도는 향후 실무협의회를 구성해 공동연구 추진과 협력사업 세부 과제를 지속적으로 논의하고 협력 범위를 확대해 나갈 계획이다.

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