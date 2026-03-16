신한증권, 중개형 ISA 3조 돌파 기념 이벤트

사진=신한투자증권 제공

신한투자증권은 신한프리미어 중개형 개인종합관리계좌(ISA) 잔고 3조원 돌파를 기념해 '중개형ISA 상장지수펀드(ETF) 순매수 이벤트'를 진행한다고 16일 밝혔다.

이벤트는 오는 5월 31일까지 중개형 ISA 계좌를 보유한 19세 이상 개인 투자자(계좌 정상 상태 한정, 외국인·미성년자·임직원 제외)을 대상으로 진행된다.

참여 운용사는 신한자산운용, 미래에셋자산운용, 타임폴리오자산운용이다. 대상 종목은 SOL 200TR, SOL 코리아메가테크액티브, SOL 코스닥150, TIGER 반도체TOP10, TIGER 코리아테크액티브, TIGER 코리아TOP10, TIME 코스피액티브, TIME 코스닥액티브, TIME Korea플러스배당액티브 등 9종이다.

신한증권은 이벤트 기간 중 해당 ETF를 순매수한 투자자들을 대상으로 추첨을 통해 매수 금액별로 1~3만원권 문화상품권을 차등 지급한다. 단, 이벤트 종료 시점까지 이벤트 대상 ETF 순매수 금액을 유지해야 한다.

신한증권은 이 외에도 중개형ISA 신규 개설(현금 1만원 지급)이벤트와 순입금 이벤트(금액 구간에 따라 최대 50만원 신세계상품권 지급)를 진행하고 있다. 비대면 중개형 ISA 이용자에게 온라인 국내주식 수수료 혜택을 제공하는 이벤트도 진행 중이다.

중개형 ISA는 다양한 금융상품에 투자할 수 있는 절세 계좌다. 3년 이상 유지하면 손익통산 및 최대 200만원(서민형 400만원) 비과세 혜택을 받을 수 있다. 비과세 초과분은 9.9% 분리과세 된다. 만기 자금을 연금 계좌로 전환할 경우 추가 세액공제를 받을 수 있다.

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