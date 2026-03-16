“한남동 술자리 싸움의 진실”… 스윙스·딘딘, 2년 만에 밝힌 ‘심장 찌른 한마디’

래퍼 딘딘과 스윙스가 과거 술자리에서 크게 다퉜던 일화를 털어놨다.

지난 14일 스윙스의 유튜브 채널 ‘에겐남 스윙스’에는 ‘드디어 만난 그 녀석들’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 스윙스는 게스트로 딘딘을 초대해 대화를 나눴다.

스윙스는 “업계에서 제일 많이 싸운 사이”라고 딘딘을 소개하며 “한동안 못 봤다. 거의 2년 만에 만났다”고 말했다. 딘딘도 “마지막으로 본 것도 술자리에서 싸웠을 때였다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘에겐남 스윙스’ 캡처

두 사람은 과거 서울 한남동의 술자리에서 갈등을 겪은 일화를 전했다. 딘딘은 당시 상황에 대해 “여자친구와 헤어진 뒤 기분이 좋지 않은 상태로 술자리에 나갔다. 스윙스 형이 술을 빨리 마시게 했고, 술김에 던진 말이 선을 넘은 것 같다”고 설명했다.

스윙스 역시 당시를 떠올리며 “그때 회사가 잘 풀리지 않아 스트레스가 많았다. 소속 아티스트들에 미안한 마음이 있었다”며 “그런데 딘딘이 ‘잘나가는 사람들만 챙기지 말고 똑바로 행동하라’는 식의 말을 직원들 앞에서 하자, 마치 심장을 찌르는 것처럼 느껴졌다”고 말했다.

결국 감정이 격해진 두 사람은 직원들 앞에서 언성을 높이며 크게 다퉜다고 한다. 스윙스는 “서로 예민한 상태라 싸움이 커졌다”며 “이후 직원들과 회식 중 딘딘에게 전화가 오면 휴대전화를 뒤집어놓는다”고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 딘딘은 과거 스윙스에게 피처링을 요청했다가 거절당한 일도 언급했다. 이에 스윙스는 “그때는 딘딘을 음악적으로 아직 인정하지 못했다”고 솔직하게 답했다. 그러자 딘딘은 “르세라핌이 피처링 제안하면 바로 할 것”이라고 농담을 던져 좌중을 폭소케 했다.

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