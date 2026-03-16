교촌, 가천대에 장학금 전달…미래 인재 양성 위한 동행

교촌에프앤비가 경기 성남시 가천대학교 글로벌캠퍼스에서 장학금 전달식을 열고, 미래 인재 양성을 위한 따뜻한 행보를 시작했다고 16일 밝혔다.

지난 11일 경기 성남시 가천대에서 열린 장학금 전달식에서 임형욱 교촌에프앤비 커뮤니케이션본부장(왼쪽)과 최미리 가천대학교 수석부총장이 기념사진을 촬영하고 있다. 교촌에프앤비 제공

이번 행사는 기업의 성장을 사회와 나누는 책임 경영을 실천해 온 교촌에프앤비가 미래 세대의 성장을 돕기 위해 총 1500만원 상당의 발전기금을 후원하며 마련됐다.

전달식에는 임형욱 교촌에프앤비 커뮤니케이션본부장과 최미리 가천대학교 수석부총장 등 양측 주요 관계자들이 참석했다. 장학생들에게는 총 1000만원의 장학금과 장학증서가 수여됐다.

교촌은 500만원 상당의 제품 교환권 300매를 추가로 지원했다. 교환권은 고시반 학생 격려, 학생회 자치 활동 지원, 자원봉사자와 시설 용역직 직원 예우 등 대학 구성원들의 복지 증진을 위해 폭넓게 활용될 예정이다.

교촌에프앤비 관계자는 “꿈을 향해 정진하는 학생들에게 진심 어린 응원의 마음을 전하고자 자리를 마련했다”며 “앞으로도 미래 인재 양성을 위한 지속적인 관심과 지원을 통해 상생과 나눔의 가치를 실천해 나갈 것”이라고 말했다.

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