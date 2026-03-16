슬로우글로우, 수면 루틴 돕는 국내 최초 '솜탭 제형' 식물성 멜라토닌 출시

슬로우글로우 제공

라이프스타일 이너뷰티 브랜드 슬로우글로우(Slowglow) 가 국내 최초 솜탭 제형을 적용한 ‘슬로우글로우 식물성 멜라토닌 함유 솜탭’을 출시했다고 밝혔다. 슬로우글로우는 웰니스 브랜드를 전개하는 ㈜그레이고의 브랜드로, 일상 속 루틴 관리를 돕는 다양한 제품을 선보이고 있다.

최근 바쁜 일상과 늦은 취침 등으로 ‘짧게 자도 깊게 자는 수면’에 대한 관심이 높아지면서 멜라토닌을 활용한 수면 루틴 관리가 2030세대를 중심으로 주목받고 있다.

이번 신제품은 국내 최초로 ‘솜탭(Somtap)’ 제형을 적용한 멜라토닌 제품으로, 입안에 넣으면 솜사탕처럼 사르르 녹는 부드러운 제형이 특징이다. 물 없이도 간편하게 섭취할 수 있어 자기 전 수면 루틴에 부담 없이 활용할 수 있도록 설계됐다.

‘슬로우글로우 식물성 멜라토닌 함유 솜탭’은 프리미엄 미국산 토마토 유래 식물성 멜라토닌 2mg을 함유한 제품이다. NON-GMO 원료를 사용했으며, 당류 0g 설계로 부담을 줄였다. 또한 상쾌한 박하맛을 적용해 취침 전에도 깔끔하게 섭취할 수 있도록 했다.

제품의 핵심은 슬로우글로우만의 솜탭 제형이다. 일반적인 정제 형태와 달리 솜사탕처럼 부드럽게 녹는 구조로 섭취 편의성을 높였으며, 입안에서 빠르게 녹는 제형 특성을 통해 보다 편리한 섭취 경험을 제공한다.

또한 슬로우글로우는 소비자의 라이프스타일에 맞춰 제품을 선택할 수 있도록 7포와 30포 두 가지 구성으로 제품을 선보인다. 특히 7포 제품은 전면 개봉형 단상자 구조로 설계돼 손쉽게 개봉할 수 있으며, 처음 멜라토닌 제품을 접하는 소비자들도 부담 없이 경험해볼 수 있는 체험형 패키지로 기획됐다.

30포 제품은 단케이스 하단 개봉형 구조를 적용해 보관 시 한 포씩 간편하게 꺼내 섭취할 수 있도록 편의성을 높였다.

휴대성도 강화했다. 삼면포 개별 포장으로 제작되어 출장이나 여행 등 이동 시에도 간편하게 휴대할 수 있어, 생활 패턴이 자주 바뀌는 현대인이나 교대 근무자 등 다양한 라이프스타일에 맞춰 활용할 수 있다.

슬로우글로우 관계자는 “수면 루틴에 대한 관심이 높아지면서 간편하게 섭취할 수 있는 제품에 대한 니즈가 커지고 있다”며 “슬로우글로우 식물성 멜라토닌 함유 솜탭은 식물성 멜라토닌 원료와 새로운 제형을 결합해 일상 속 수면 루틴을 보다 간편하게 관리할 수 있도록 기획된 제품”이라고 말했다.

한편 슬로우글로우는 ‘슬로우글로우 식물성 멜라토닌 함유 솜탭’ 정식 출시를 기념해 다양한 런칭 프로모션을 진행 중이다. 제품 할인 혜택을 비롯해 구매 고객을 위한 리뷰 이벤트 등 다양한 혜택을 제공하며 소비자 접점을 확대하고 있다.

‘슬로우글로우 식물성 멜라토닌 함유 솜탭’은 슬로우글로우 공식 온라인몰과 네이버 스마트스토어 등 주요 온라인 채널에서 만나볼 수 있다.

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