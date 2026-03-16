조혜련, 다이어트 비디오 45만장 판매 '100억 수익'…"이소라와 라이벌"

SBS '미운 우리 새끼' 화면 캡처

방송인 조혜련이 과거 다이어트 비디오로 100억대 매출을 올렸던 전성기를 떠올렸다.

15일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 코미디언 허경환이 레전드 코미디언 이성미, 김수용, 조혜련, 신봉선을 만나는 모습이 그려졌다.

이날 신봉선은 조혜련의 전성기를 언급하며 "태보 할 때 엄청 잘 나가지 않았냐. 다이어트 테이프도 하셨다"고 말했다.

이에 허경환이 "이소라 선배와 라이벌 구도 아니었냐"고 물었다. 이에 조혜련은 "나는 그렇게 생각하는데 그분은 어떻게 생각할지 모르겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

스튜디오에서 이를 지켜보던 서장훈은 "진짜 잘 팔렸다. 그 비디오가 무려 95만 장이 팔렸고, 매출이 100억원 정도였다"고 말했다.

조혜련은 "최근에도 방송을 부르면 태보로 나와 달라는 요청이 들어온다. 그게 확실히 캐릭터로 잡힌 것"이라고 전했다.

또한 신봉선은 조혜련을 향한 존경심을 드러냈다.

그는 "혜련 선배가 축가로 '아나까나'를 부르다가 구두 굽이 날아간 적이 있었다"며 "그런데도 굽을 들고 군무를 계속했다. 한쪽 발은 까치발을 들고 끝까지 무대를 했다"고 밝혔다.

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