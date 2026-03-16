與일각 '김어준 책임론' 지속…"거래설 언급 제지했어야"

친여 성향인 김어준 씨 유튜브에서 나온 이른바 '공소취소 거래설'과 관련해 더불어민주당 내부에서 김씨 책임론이 계속 제기되고 있다.



민주당은 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장'에서 이 의혹을 제기한 전직 MBC 기자 장인수 씨만 고발하고, 김씨는 고발 대상에서 뺐다. 이에 김씨가 플랫폼 운영자로서 책임을 져야 한다는 지적이 당내에서 이어지고 있다.

더불어민주당 이언주 최고위원이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이언주 최고위원은 16일 YTN 라디오에서 "형사 책임이 있냐, 없냐의 문제는 아니고 (김씨가) 광범위하게 책임이 없지는 않다"며 "(장씨가) 근거도 없이 막 얘기하면 제지해야 마땅하지만, 제지하지 않았다. 관리자로서의 문제를 제기하는 게 맞다"고 비판했다.



이 최고위원은 "(거래설 거론이) 형사 사건이 되는지를 떠나서 이 문제에 대해 비판받을 만하다"며 "비공개 최고위원 회의에서 한번 얘기를 꺼내보려고 한다"고 했다.



이어 "(레거시 미디어보다) 영향력이 유튜브가 더 크다"며 "뉴스공장뿐만 아니라 전체적으로 (유튜브를) 스크린해야 한다"고 말했다.



김현정 원내대변인도 KBS 라디오에서 '고소·고발이 들어오면 좋다. 모조리 무고로 걸어 버리겠다'는 김씨의 발언을 거론, "책임 있는 태도가 조금 필요하다고 생각한다"며 "무고죄로 대응하겠다는 것보다 정치적으로 유감을 표명하며 정리해 나가는 게 좋지 않을까 한다"고 말했다.



김 원내대변인은 "뉴스공장 플랫폼에서 일어난 일이니까 사전에 알고 모르고 여부를 떠나서 이런 일이 여기서 있었던 것에 대해 조금 아쉽다, 유감스럽다 정도를 얘기하면 한단계 조금 정리되는 것 아닌가"라고 지적했다.



그러면서 "김씨는 이재명 정권을 탄생시키는 데 큰 노력도 했고, 이재명 정권의 성공을 바라는 분"이라며 "정치적 파장이 큰 것에 대해 정치적으로 정리해줄 필요가 있지 않을까"라고 강조했다.



김씨에 대한 당내 일각의 누적된 반감이 이번 거래설 여파 속에 수면 위로 드러나고 있다는 분석도 나온다.



곽상언 의원은 지난해 9월 페이스북에서 뉴스공장이 민주당의 핵심 미디어 플랫폼으로 자리 잡았다는 점을 지적하는 언론 기사를 소개하며 "유튜브 권력이 정치권력을 휘두르고 있다"고 공개적으로 비판한 바 있다.

<연합>

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