중동발 고유가에 4월 유류할증료 급등…한달 만에 6단계→18단계

중동 사태로 국제유가와 환율이 오르면서 오는 4월 국제선 항공권에 부과되는 유류할증료가 전달과 비교해 급등하며 여행객들의 항공권 요금 부담이 가중되게 됐다.



16일 항공업계에 따르면 4월 유류할증료 기준이 되는 올해 2월 16일∼3월 15일 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)은 총 33단계 중 18단계에 해당한다.

16일 인천공항 전망대에서 바라본 인천국제공항 활주로 모습. 연합뉴스

이달 적용된 6단계에서 한 달 만에 12단계가 뛰어오른 것이다. 2016년 현행 유류할증료 체계가 도입된 이후 한 달 만에 최대 폭으로 올랐다.



러시아-우크라이나 전쟁이 한창이던 2022년 10월(17단계) 이후 3년 6개월만에 가장 높은 단계가 적용됐다.



이에 따라 국내 항공사들은 다음 달 발권하는 항공권에 부과하는 유류할증료를 최대 3배 이상 대폭 올릴 방침이다.



아시아나항공의 경우 이달에는 거리에 따라 편도 기준 최소 1만4천600원에서 7만8천600원을 부과했으나, 다음 달에는 최소 4만3천900원에서 최대 25만1천900원 사이를 적용한다.



거리가 가장 짧은 후쿠오카, 옌타이, 구마모토, 칭다오 노선 등에는 4만3천900원이, 가장 긴 로스앤젤레스(LA), 뉴욕, 파리, 런던 노선 등에는 25만1천900원이 붙는다.



대한항공도 이날 오후 중 4월 유류할증료를 발표할 예정으로, 이달 부과된 1만3천500원∼9만9천원보다 최대 거리 기준 10만원 이상은 오를 것으로 업계는 관측하고 있다.



중동 사태로 국제유가가 가파르게 오른 데다 원·달러 환율이 장중 1,500원을 넘는 등 고환율 기조가 지속되면서 유류할증료가 급격히 오를 것이라는 전망이다.



유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액으로, 국토교통부 거리비례제에 따라 각 사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 책정한다.



국제선 기준으로는 싱가포르 항공유 평균값이 1갤런당 150센트 이상일 때 총 33단계로 나눠 부과하며, 그 이하면 받지 않는다. 국내선 유류할증료는 전달 1일부터 말일까지 싱가포르 항공유 평균값이 1갤런당 120센트 이상일 때 단계별로 부과한다.



앞서 이달 초 발표된 4월 기준 국내선 유류할증료는 대한항공과 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 이스타항공 등 대부분 국내 항공사가 이달(6천600원)에서 1천100원 올린 7천700원으로 책정했다. 이달에 7천700원을 적용하는 티웨이항공은 다음 달 8천800원으로 올렸다.



대다수의 글로벌 항공사는 중동 사태로 유가가 오른 뒤 유류할증료를 높여 받고 있다. 로이터·블룸버그 통신 등에 따르면 홍콩항공은 지난 12일부터 유류할증료를 최대 35.2% 인상했다.



에어인디아는 같은 날부터 국내선 및 중동행 항공편에 399루피(약 6천원)의 추가 요금을 부가하는 한편 오는 18일부터는 북미행 항공편 유류할증료를 200달러로 50달러 높인다. 호주 최대 항공사 콴타스항공도 항공유 가격 인상에 따라 국제선 요금을 평균 약 5% 인상하기로 했다.

<연합>

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