엠앤씨솔루션, 183억 폴란드 천무 발사대 부품 공급계약 수주

방산 전문기업인 ‘엠앤씨솔루션’이 한화에어로스페이스에 183억 규모의 폴란드 천무 발사대 부품을 공급한다.
엠앤씨솔루션은 16일 한화에어로스페이스와 폴란드 수출용 천무 발사대 60대분에 적용되는 유압 부품 공급계약을 체결했다고 공시다. 계약 규모는 약 183억 원이며 계약기간은 2026년 3월 13일부터 2028년 2월 1일까지다.
엠앤씨솔루션이 공급하는 유압시스템은 발사대의 핵심 구동장치다. 회사는 유압실린더, 유압서보모터, 유압탱크, 유압펌프, 수평잭 등 다양한 유압 구성품을 천무 발사대와 천궁 발사대 등 주요 무기체계에 공급하며, 정밀 제어가 요구되는 유압시스템 분야에서 기술력을 축적해 왔다.
최근 천무와 천궁의 중동 및 유럽 시장 수출이 확대되고 추가 도입 논의도 이어지는 가운데 엠앤씨솔루션의 유압시스템 공급 역량에도 관심이 커지고 있다. 한화에어로스페이스는 2026년 2월 노르웨이 천무 공급계약을 체결했으며, 앞서 루마니아와 에스토니아와도 천무 공급계약을 발표한 바 있다.
김병근 엠앤씨솔루션 대표이사는 “최근 중동 정세와 글로벌 안보 환경 변화로 K-방산에 대한 관심이 높아지고 있다”며 “천무와 천궁 발사대를 비롯해 다양한 방산 플랫폼에 적용되는 유압시스템 기술력을 바탕으로 품질 경쟁력과 납기 대응력을 더욱 강화해 글로벌 방산 파트너로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.
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