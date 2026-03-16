전쟁포화 속 ‘나홀로’ 오른 비트코인…2주 만에 8% ‘껑충’

이란 전쟁이 장기화 조짐을 보이며 국제 정세의 불확실성으로 금과 나스닥 지수가 하락한 가운데, 비트코인 가격은 8% 상승하며 ‘전쟁 수혜 자산’으로 떠올랐다.

거시 경제의 악재 속에서도 투심이 회복세를 보이면서 비트코인 시세는 이란 전쟁 이후 8%가량 상승세를 연출하고 있다.사진=로이터연합뉴스

미국 경제매체 CNBC는 지난달 28일 이란 전쟁 발발 이후 14일 동안 비트코인 가격이 약 8% 상승했다고 14일 보도했다. 같은 기간 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 약 3%, 나스닥 지수는 약 2% 하락했다.

국제 정세가 불확실할때마다 오르며 대표 ‘안전자산’으로 꼽히던 금 가격도 약세를 보였다. 블룸버그 통신에 따르면 현물 금 가격은 지난 14일 전날보다 1.2% 하락한 온스당 5019.68달러에 거래됐다. 같은 날 은 가격은 4.2% 떨어졌고 백금과 팔라듐 등 다른 귀금속 가격도 하락세를 나타냈다.

시장에서는 이란 전쟁 이후 국제유가 상승으로 인플레이션 압력이 커지면서 금리 인하 기대가 약화된 점이 영향을 미친 것으로 보고 있다.

금리 인하 기대가 줄어들자 미국 국채 수익률 상승 기대가 커졌고, 이에 따라 금을 비롯한 귀금속 가격이 상대적으로 약세를 보였다는 분석이다.

반면 비트코인 가격은 전쟁 직후에는 가파르게 하락하며 고전을 면치 못했지만, ETF 자금 유입과 기관 수요에 힘입어 전통 자산들을 제치고 안정적인 흐름을 이어가고 있다. 주식과 원자재 시장과 달리 가상자산은 24시간 언제나 사고팔 수 있다는 것도 기존 금융자산 대비 가상화폐의 장점으로 꼽힌다.

전문가들은 비트코인이 이번주 1억원대 초반대 가격을 안정적으로 유지할 경우 추가 상승 가능성을 확보할 것으로 보고 있다.

이에 따라 오는 16~17일 열리는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에 관심이 커진 상황이다. FOMC에서 공개될 점도표는 위원회 내부의 금리 전망을 확인할 수 있는 지표로, 금리 향방에 따라 기관의 매수세 등이 영향을 받을 것이란 관측이다.

기존 원자재 시장에서도 원유 선물 거래가 활발하지만 이를 추종하는 가상자산은 장 마감 없이 주 7일, 하루 24시간 거래가 가능하다는 점이 특징이다.

이 시각 가상자산 시황 비교 플랫폼 크라이프라이스에서 김치프리미엄은 -1.68%를 기록하며 해외 시세보다 낮은 수준을 보이고 있다. 이 수치가 마이너스(-)일 경우 국내에서 거래되는 비트코인 가격이 해외보다 낮은 경우를 뜻한다.

가상자산 시장 심리를 나타내는 공포·탐욕 지수는 23점으로 ‘극단적 공포’ 수준을 가리키고 있다. 지수가 0에 가까울수록 시장이 공포 상태로 투자자들이 과매도에 나설 가능성이 높고, 수치가 100에 가까울 경우 시장에 조정 가능성이 큰 것으로 해석된다.

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