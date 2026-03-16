코스피, 유가 100달러 돌파·환율 상승에도 장 초반 강세

코스피가 유가 상승에도 16일 장 초반 강세를 나타내고 있다.



코스피는 유가가 배럴당 100달러를 다시 돌파하면서 원·달러 환율이 1,500원을 넘어 출발하는 등 중동 전쟁의 여파가 계속되는 가운데서도 반등에 나섰다.

코스피가 상승 출발한 16일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

이날 오전 9시 22분 현재 코스피는 전장보다 49.01포인트(0.89%) 오른 5,536.26에 거래되고 있다.



지수는 전장 대비 23.58포인트(0.43%) 오른 5,510.82로 출발해 오름폭을 키워가는 중이다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 7.3원 오른 1,501.0원에 개장했다. 환율이 주간거래에서 장중 1,500원을 넘은 것은 금융위기 당시인 2009년 3월 12일(장중 고가 1,500원) 이후 처음이다.



유가증권시장에서 개인과 기관이 각각 458억원, 816억원을 순매수하며 지수를 끌어올리는 중이다. 외국인은 1천298억원을 순매도 중이다.



외국인은 코스피200선물시장에서도 705억원 매도 우위다.



지난주 말 뉴욕증시는 3대 주가지수가 동반 하락했다.



13일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 119.38포인트(0.26%) 내린 46,558.47에 거래를 마감했다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 40.43포인트(0.61%) 밀린 6,632.19, 나스닥종합지수는 206.62포인트(0.93%) 떨어진 22,105.36에 장을 마쳤다.



호르무즈 해협이 여전히 봉쇄된 가운데 미군의 이란 폭격이 계속되면서 투자 심리를 회복할 만한 재료가 부족했다.



미국 경제 성장률이 꺾인 데다가 인플레이션 지표가 뜨거워지는 점도 하방 압력으로 작용했다.



미국발 상승 재료가 부족한 상황에서도 국내 증시는 반도체 대형주를 중심으로 상승세를 나타내고 있다.



삼성전자[005930]는 1.96% 오른 18만7천100원, SK하이닉스[000660]는 2.97% 상승한 93만7천원에 거래되고 있다.



나머지 시가총액 상위종목 중 LG에너지솔루션[373220](0.81%), 한화에어로스페이스[012450](0.94%), SK스퀘어[402340](1.87%)는 상승하고 있고, 현대차[005380](-0.77%), 삼성바이오로직스[207940](-1.51%), HD현대중공업[329180](-1.51%)은 하락하고 있다.



업종별로는 전기·전자(2.55%), 운송·창고(1.17%), 증권(2.98%) 등은 강세고, 제약(-1.22%), 섬유·의류(-0.60%), 비금속(-0.40%) 등은 약세다.



키움증권[039490] 한지영 연구원은 "국내 증시는 미국과 이란 간 전쟁 추가 격화 여부와 유가 향방, 3월 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 금리 경로 변화 등에 영향을 받으며 변동성 장세를 지속할 것"이라고 전망했다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 4.96포인트(0.43%) 하락한 1,148.00이다.



지수는 전장 대비 3.54포인트(0.31%) 오른 1,156.50으로 시작했으나 보합권에서 등락하다가 하락세로 돌아섰다.



코스닥 시장에서 개인은 1천835억원을 순매수하고 있는 반면에 외국인과 기관은 각각 1천684억원, 34억원을 순매도 중이다.



에코프로[086520](0.10%), 에이비엘바이오[298380](0.32%), 리노공업[058470](0.09%)은 상승세고, 알테오젠[196170](-0.41%), 에코프로비엠[247540](-0.94%), 삼천당제약[000250](-2.72%)은 하락세다.

<연합>

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