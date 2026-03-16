이효리 "이상순 첫 만남 별로…소개팅 1년 뒤 다시 만났다"

가수 이효리가 남편 이상순과의 처음 만났던 당시를 떠올렸다.

15일 방송된 SBS 스페셜 '내 마음이 몽글몽글 상담소'에는 첫 번째 소개팅을 마친 출연자들이 상담소장인 이효리, 이상순 부부와 이야기를 나누는 장면이 담겼다.

이효리 이상순 부부. 뉴시스, SBS '내 마음이 몽글몽글 상담소' 캡처

두 사람은 소개팅을 마친 출연자들에게 조언과 응원을 건넸다.

이효리는 "우리도 소개팅에서 만났다"며 이상순과의 첫 만남을 떠올렸다. 이어 "사실 소개팅 첫날에는 서로 마음에 안 들어서 별로였다"고 솔직하게 말했다.

그는 "소개팅 이후 1년 동안 만나지 않았다. 그러다 1년 뒤 우연히 다시 만나면서 연인이 됐다"고 설명했다.

이어 "소개팅에서 마음에 안 들었다고 해서 끝이 아닐 수도 있다. 시간이 지나 다시 보면 괜찮아질 수도 있다"고 했다.

한 출연자는 "연애를 하게 되면 그 사람만 사랑한다던데 진짜냐"라고 물었다. 이효리는 "더 멋진 사람이 눈에 보이기도 한다"라고 답했다.

이효리는 "'저 사람 너무 멋지다'라고 생각만 하고 내 마음에 잘생긴 사람은 한 명뿐이다. 밤에 자려고 누우면 자꾸 생각나고 맛있는 걸 먹으면 '그 사람도 이걸 먹으면 좋아할 텐데'라는 생각이 든다. 너희도 곧 만날 것"이라고 했다.

<뉴시스>

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