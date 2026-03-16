'185cm' 송일국, 삼둥이 '대한민국만세' 근황 공개 "대한이 키 나보다 커"

사진=송일국 SNS

배우 송일국이 '삼둥이' 대한, 민국, 만세의 근황을 전했다.

송일국은 지난 15일 자신의 인스타그램을 통해 "꽃보다 삼둥6 (사촌 여동생과~) 대한민국만세 생일 축하해 주신 팬분들께 감사드립니다"라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

공개된 사진 속 대한, 민국, 만세 세 형제의 훌쩍 큰 키가 시선을 사로잡았다. 앳된 얼굴은 어린 시절 예능에 출연했던 당시와 그대로지만 길쭉한 팔과 다리로 성숙한 분위기를 풍기며 모델 같은 비율을 뽐낸다.

특히 청바지에 같은 점퍼, 운동화를 신은 채로 나란히 서 있는 모습이 이목을 집중시킨다. 이에 송일국은 "이제 대한이는 저보다 키가 크다"며 "참고로 제 키는 185cm"라고 적어 삼둥이의 놀라운 성장 속도에 대해 언급했다.

그러면서 "다들 중2라 하루하루 기도하며 보내고 있다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

한편 송일국은 2008년 판사와 결혼해 슬하에 대한, 민국, 만세를 뒀다. 송일국은 아이들과 2014년부터 2016년까지 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받았다.

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