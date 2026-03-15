트럼프 ‘영적 멘토’ 만난 김민석 총리…종교 탄압 의혹 적극 해명

13일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 김민석 국무총리의 ‘깜짝 만남’은 백악관 신앙사무국장인 폴라 화이트 목사(60)가 주선하며 성사됐다. 화이트 목사는 트럼프 대통령을 전도한 그의 ‘영적 멘토’다. 김 총리는 이날 화이트 목사와의 면담에서 미국 정부가 제기하는 ‘종교 탄압’ 의혹에 대해서도 적극적인 소명에 나섰다.

김 총리는 이날 트럼프 대통령과의 회동 이후 가진 워싱턴 특파원 간담회에서 “화이트 목사가 (트럼프 대통령의) 회의가 끝나는 시점에 (대화) 의사를 확인하고 저와의 면담을 성사시켰다”고 전했다. 김 총리는 “화이트 목사를 만나기 위해 교계 지도자의 도움을 받았다”면서 “(화이트 목사가) 트럼프 대통령과 30년에 걸친 시간 동안 오랜 교분을 쌓고, 지금도 가장 가깝게 인간적·정신적 교류를 나누고 조언을 직접 할 수 있는 관계여서 트럼프 대통령과의 직·간접적인 관계 형성에 도움이 될 것으로 판단했다”고 밝혔다.

김 총리는 1시간가량 진행된 화이트 목사와의 면담이 미국 조야에 존재하는 한국 내 종교 탄압 의혹을 불식하는 차원이었다고 말했다. 김 총리는 “한국에 혹시 종교 탄압이 존재하는지, 특히 보수 정치인이나 보수 종교에 대한 차별적인 대우가 있는 것이 아닌지 오해가 존재한다는 것을 제가 알고 있었다”면서 “한국과 미국의 정치·종교 상황이 다르고 (한국에서는) 정치와 종교의 관계가 다르다고 여러 가지 예를 들어서 설명을 했고, 화이트 목사와 측근 보좌관도 공감을 많이 했다”고 전했다. 구체적으로 화이트 목사는 ‘한국의 선거법이 어떻게 돼 있는가’, ‘통일교 한학자 총재와 손현보 세계로교회 목사가 선거법에서 어떤 문제를 위반한 것인가’ 등을 질의한 것으로 전해졌다. 김 총리는 “종교인과 관련된 것이 전혀 아닌, 선거법 위반이나 정치자금·뇌물과 관련된 위반이라 종교인이 아닌 다른 경우에도 똑같이 해당한다고 구체적으로 설명했고, 이해가 많이 된 상황”이라고 설명했다.

김민석 국무총리가 12일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 JD 밴스 미국 부통령과 회담을 하기 위해 만나 기념사진을 촬영하고 있다. 주미한국대사관 제공

김 총리는 이보다 앞서 J D 밴스 부통령과의 만남에서도 의혹 해소에 집중했다. 김 총리는 지난 1월 밴스 부통령과의 첫 만남에서 미국 측 관심사였던 쿠팡 사태와 종교 탄압 의혹 등에 대해 재회동에서 추가 설명이 이뤄졌다고 전하며 “손 목사가 법원에서 풀려나 특정 종교나 종교인을 겨냥한 탄압이 아니라는 점 등 진전 사항을 설명했다”고 말했다.

김 총리는 화이트 목사와의 만남에 대해 “결론적으로 굉장히 도움이 됐다”고 평가했다. 이어 “화이트 목사가 한국에 애정이 많다고 말하며 한국과 미국의 교량 역할을 하겠다고 해서 감사를 표시하고, 한국 문제 해결을 위해 기도해 달라고 부탁드렸다”고 덧붙였다.

화이트 목사는 텔레비전 방송 선교사로 활동하던 중 그의 설교 방송을 보던 트럼프 대통령이 직접 전화하며 ‘영적 멘토’로 연을 맺게 됐다. 트럼프 대통령의 첫 취임식에서 여성 성직자 최초로 개회사를 낭독하기도 했다. 화이트 목사는 지난해 2월 워싱턴 힐튼호텔에서 열린 ‘2025 국제종교자유회의’에서도 “한국과 일본을 포함한 모든 나라가 종교의 자유를 완전하고 공정하며 일관되게 보장해야 한다”고 강조했다.

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