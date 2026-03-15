전국 대부분 아침엔 영하권, 낮 최고 10~16도 [내일 날씨]

뉴시스

월요일인 16일은 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 영하권으로 낮겠다. 반면 낮엔 16도까지 오르는 곳이 있는 등 낮과 밤의 기온차가 큰 전형적인 봄날씨를 보이겠다.

15일 기상청은 “내일(16일) 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 0도 이하가 되겠고, 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크겠다”고 예보했다.

내일 아침 최저기온은 -3~7도, 낮 최고기온은 10~16도를 오르내리겠다. 기상청은 당분간 기온은 평년(최저 -3~5도, 최고 10~14도)과 비슷하거나 조금 높겠다고 내다봤다.

16일은 새벽부터 아침 사이 중부내륙과 전라권내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳이 있겠다.

같은 시간 전국 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳도 있겠다.

특히 내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 안개가 더욱 짙게 끼는 곳이 있겠으니 차량 운행 시 감속 운행해야겠다.

미세먼지 농도는 서울·경기남부·강원영서·세종·충북·대구·경북은 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다.

대전·전북·부산·울산·경남은 오전에 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

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