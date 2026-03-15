‘사막의 빛’ 작전… 중동 고립 한국인 204명 귀국 [美·이란 전쟁]

이란 전쟁으로 중동에 고립됐던 우리 국민 200여명이 군 수송기로 귀국했다.



15일 외교부, 국방부에 따르면 공군 다목적 공중급유 수송기 KC-330 1대가 지난 14일(현지시간) 오후 사우디아라비아 리야드에서 한국인 204명과 외국국적 가족 5명, 일본 국민 2명 등 211명을 태우고 이륙했다. 시그너스는 이날 성남 서울공항에 도착했다.

지난 14일 김해기지에서 공군 공중급유수송기(KC-330)가 사우디아라비아를 향해 이륙하고 있다. 국방부 제공

사우디아라비아, 쿠웨이트, 바레인, 레바논에 체류하던 한국인들이 수송기 탑승을 위해 리야드로 집결했다. 쿠웨이트에 있던 한국인들은 현지 대사관 인솔하에 버스로 리야드까지 이동했다. 레바논 체류 한국인들은 항공편으로 리야드에 도착한 것으로 알려졌다.



정부는 ‘사막의 빛’으로 명명된 이번 작전을 위해 수송 경로상의 10여개 국가에 영공 통과 협조를 구하고, 이재웅 전 외교부 대변인을 단장으로 한 신속대응팀을 현지에 파견했다.



앞서 정부는 아랍에미리트(UAE)와 카타르에 체류 중인 우리 국민의 귀국을 위해 외교 교섭을 거쳐 민항기와 전세기 운항을 이끌어냈다. 하지만 UAE나 카타르로의 이동이 여의찮은 다른 중동 국가에 체류하는 국민이 남아 있었고, 정부는 리야드로의 군 수송기 투입을 결정했다고 외교부 당국자는 설명했다.



정부는 리야드에도 민항기나 전세기를 투입하는 방안을 현지 항공사 및 대한항공 측과 협의했으나 안전상 문제 등을 고려해 수송기를 투입하기로 했다. 공군이 4대를 운용 중인 KC-330이 해외 체류 국민 수송을 위해 투입된 것은 이번이 일곱 번째다.

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