"먹고살기 팍팍"… 직장·경제문제 짓눌린 40대, 스트레스 최고

우리나라 성인 4명 중 1명이 일상생활을 하면서 스트레스를 받는 것으로 나타났다. 연령별로 보면 직장생활 문제 등을 이유로 40대가 스트레스를 가장 많이 겪는 것으로 조사됐다.
15일 질병관리청의 국민건강통계 자료에 따르면 19세 이상 조사 대상자의 ‘스트레스 인지율’은 2024년 기준 25.9%로 집계됐다. 남성은 23.3%, 여성은 28.6%가 스트레스를 많이 느낀다고 응답했다. 스트레스 인지율은 평상시 일상을 보내면서 스트레스를 ‘대단히 많이’ 또는 ‘많이’ 느낀다고 답한 사람의 비율이다. 연령별로 살펴보면 40∼49세가 35.1%로 가장 높았다. 30∼39세가 34.7%, 19∼29세가 30.3%로 뒤를 이었다.
2014년 조사 당시 스트레스 인지율의 전체 평균은 25.5%로 2024년과 비슷했다. 그러나 30대의 스트레스 인지율은 34.0%로 가장 높았고, 19∼29세(28.9%)가 다음으로 높았다. 스트레스를 받는 가장 큰 원인은 직장생활과 경제문제가 각 25.7%와 25.0%로 미세한 차이로 1위와 2위를 기록했다. 특히 남성의 경우 40대는 스트레스의 가장 큰 원인으로 직장생활을 꼽은 이들이 46.6%로 절반에 가까웠다. 이어 경제문제(36.0%), 부모·자녀 문제(4.2%)였다.
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