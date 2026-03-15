‘3·15 유족’에 허리 숙인 李대통령… “민주주의 저절로 오지 않아”

이재명 대통령이 15일 경남 창원에서 열린 3·15의거 기념식에 참석해 희생자 유족들에게 허리 숙여 사과했다. 2010년 3·15의거가 국가기념일로 지정된 이래 기념식에 현직 대통령이 참석해 공식 사과한 것은 처음이다.

묵념 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 국립 3·15 민주묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에 앞서 참배하며 묵념하고 있다. 이 대통령은 현직 대통령으로는 처음으로 3·15의거 기념식에 참석해 유족들에게 공식 사과했다. 청와대 사진기자단

이 대통령은 이날 창원 국립 3·15민주묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 “대한민국을 대표하는 대통령으로서 국가권력에 의해 큰 아픔을 겪으신 3·15의거 희생자 유가족분들께 진심 어린 사과와 위로의 말씀을 드린다”고 말한 뒤, 연단 옆으로 나와 좌중을 향해 허리를 깊이 숙였다. 이어 “여러분의 그 숭고한 희생을 결코 잊지 않겠다”고 했다. 관객석에서는 박수가 터져 나왔고, 일부 유족들은 눈물을 훔쳤다.



이 대통령은 1960년 3·15의거가 남긴 민주주의 수호정신이 2024년 12·3 비상계엄 당일까지 이어졌다고 강조했다. 이 대통령은 “3·15의거가 우리 역사에 남긴 교훈은 저절로 오는 민주주의도 없고, 저절로 지켜지는 민주주의도 없다는 사실”이라며 “마산의 시민과 학생들이 맨몸으로 용감하게 총칼에 맞섰던 것처럼, 2024년 겨울밤 현재 대한국민들 역시 맨몸으로 계엄군을 저지했다. 1960년 3월15일이 그랬던 것처럼, 2024년 12월3일 역시 일각의 영구집권 야욕을 국민주권의 지혜가 물리친 날로 기록될 것”이라고 했다. 3·15의거는 당시 자유당 정권의 부정선거에 항의하며 마산을 중심으로 일어난 민주화운동이다. 이 시위에서 사망한 김주열 열사의 시신이 같은 해 4월11일 발견되면서 4·19혁명의 도화선이 됐다.



이 대통령 내외는 기념식 참석 후에는 창원 반송시장과 창동예술촌을 찾아 민심 청취에 나섰다. 이 대통령과 김 여사는 시장에서 딸기, 토마토, 상추, 나물, 쪽파 등을 구매했고 내부 식당에서 김치찜과 계란말이로 점심식사를 했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 성산구 반송시장을 찾아 시민들과 인사하고 있다. 청와대 제공

오후에는 예술촌 아트센터에서 지역 예술인들과 차담회를 가졌다. 이 대통령은 차담회에서 “(문화예술계) 지원사업이나 규모를 많이 (크게) 할 생각인데 한편으로는 기존 지원 시스템에 의하면 밑 빠진 독에 물 붓기가 될 수 있겠다는 우려가 있다”며 “일률적인 정책을 만들어 집행하기가 정말 어려운데 이 기회에 여러분도 같이 노력하면 좋겠다”고 당부했다.



이 대통령이 최근 조기 추경을 공식화한 가운데 추경안에는 문화예술계 지원 예산도 포함될 전망이다.

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