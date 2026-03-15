추경 속도전 내는 與… 野선 “포퓰리즘” 비판

정부가 미국과 이란 전쟁 등에 따른 국내 경기 영향을 고려해 공식화한 추가경정예산(추경) 편성을 두고 여야가 공방을 벌였다. 여당은 속도감 있는 추경을 강조하는 반면 야당은 6·3 지방선거를 앞둔 포퓰리즘이라고 비판했다.

李대통령 "추경 편성, 최대한 신속하게 해달라" 이재명 대통령이 12일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

더불어민주당 백승아 원내대변인은 14일 서면브리핑을 통해 “이번 추경은 정쟁의 대상이 아니라 국민 생존의 문제”라며 “올해 추경은 중동발 위기상황을 극복하고 민생을 지키는 마중물이 될 것”이라고 밝혔다. 앞서 민주당 한정애 정책위의장은 지난 12일 국회 정책조정회의에서 중동발 유가 급등과 내수경제 위기를 언급하면서 “이재명 대통령이 민생경제형 조기 추경을 말한 만큼 정부는 내실 있는 추경안을 마련해 달라”며 “당은 조속한 국회 심의·의결에 힘을 싣겠다”고 말했다.



기획예산처는 예산요구서가 취합되는 대로 최대한 이른 시일 내 추경안을 편성해 국회에 제출할 방침이다. 이번 추경 규모는 초과 세수분 추정치인 20조원 안팎으로 예상된다. 민주당은 16일 중동 사태 경제 대응 태스크포스(TF) 2차 회의를 열고 추경 규모 등에 대해 논의할 예정이다.



반면 야당은 선거용 포퓰리즘이라며 공세에 나섰다. 국민의힘 박성훈 수석대변인은 전날 논평을 통해 “이재명정부가 결국 선거를 앞두고 20조원 규모의 추경이라는 노골적인 매표 행위에 나섰다”며 “이번 추경은 민생 안정이 아니라 물가 폭등의 신호탄이 될 것”이라고 비판했다. 같은 당 조정훈 의원도 페이스북에서 “대구·경북과 충남·대전 통합에는 요지부동이더니 조기 추경에는 전광석화”라며 “통합특별시 20조원 혜택은 전남·광주에만 몰아주면서, 이제 지방선거용 현금쿠폰으로 표를 사려는 것이냐”고 꼬집었다.

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