봄 맞은 종로6가 꽃 시장 활기 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

낮기온이 올라간 15일 서울 종로구 종로6가 꽃시장을 찾은 시민들이 화사한 봄꽃과 묘목을 살펴보고 있다.

일요일인 15일은 평년과 비슷한 기온을 보이겠다. 낮과 밤의 기온차가 커 건강관리에 유의해야 한다. 오후에는 전국 대부분 지역에서 미세먼지 농도가 '나쁨' 수준을 보이겠다.

기상청은 "경기동부와 강원내륙·산지, 경북내륙을 중심으로 아침 기온이 0도 이하가 되겠다"며 "경상권내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크겠다"고 예보했다.

아침 최저기온은 0~6도, 낮 최고기온은 10~16도를 오르내리며 평년(아침 최저 -3~5도, 낮 최고 10~14도)과 비슷하겠다. 낮 최고기온은 서울 13도, 인천 11도, 수원 12도, 춘천 14도, 강릉 12도, 청주 12도, 대전 12도, 전주 11도, 광주 13도, 대구 14도, 부산 15도, 제주 12도다.

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