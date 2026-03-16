전자담배로 바꿔도 척추 디스크 위험 높다

흡연이 척추 디스크 질환 발생 위험을 높이며, 그 위험도는 담배 종류에 따라 큰 차이가 없다는 연구 결과가 나왔다. 연소형 담배를 전자담배로 바꾸더라도 디스크 질환 위험은 비흡연자보다 여전히 높은 것으로 나타났다.



연세대 강남세브란스병원 정형외과 권지원 교수와 세브란스병원 정형외과 신재원 교수 연구팀은 전자담배와 연소형 담배 사용이 척추 디스크 질환 발생에 미치는 영향을 대규모 집단 연구를 통해 분석한 결과를 최근 발표했다. 연구팀은 전자담배가 금연 보조수단으로 평가받아 온 반면 그동안 호흡기나 심혈관계 영향 연구에만 주로 집중돼 근골격계 질환에 대한 장기적 영향 분석은 부족했다는 점에 주목해 이번 연구를 진행했다.

권지원 교수, 신재원 교수(왼쪽부터). 강남세브란스병원 제공

15일 논문에 따르면 연구팀은 2019년 1월부터 6월까지 국민건강보험공단 국가건강검진을 받은 20세 이상 약 560만명 가운데 326만5000여명을 약 3년6개월 동안 추적 관찰했다.



연구 결과, 모든 종류의 흡연군이 비흡연자보다 척추 디스크 질환 발생 위험이 유의하게 높은 것으로 나타났다. 비흡연군을 1로 기준 삼았을 때 연소형 담배군은 1.174, 액상형 전자담배군은 1.153, 궐련형 전자담배군은 1.132였다. 액상형과 궐련형 전자담배를 함께 사용하는 경우 1.174로 위험도가 가장 높았다.



흡연 형태를 바꿨을 때의 변화도 분석됐다. 연소형 담배에서 궐련형 전자담배로 전환한 경우 디스크 질환 발생 위험은 약 11% 감소했지만, 여전히 비흡연자보다 높은 수준(위험비 1.092)을 유지했다. 반면 일반 담배에서 액상형 전자담배로 바꾼 경우에는 디스크 질환 발생 위험이 지속적으로 일반담배를 피우는 집단과 비슷한 수준을 보였다.



특히 액상형 전자담배 사용 빈도가 높을수록 디스크 질환 발생 위험이 증가하는 ‘용량 반응성’ 경향도 확인됐다. 매일 액상형 전자담배를 사용하는 경우 비흡연자보다 척추 디스크 질환 발생 위험이 약 42% 높은 것으로 나타났다.



이 같은 경향은 목 디스크와 허리 디스크 모두에서 공통적으로 관찰됐다. 또한 과거에 연소형 담배를 피운 이력이 있으면 전자담배로 전환한 이후에도 디스크 질환 위험이 지속되는 것으로 나타나 흡연이 척추에 미치는 악영향이 장기간 누적됨을 보여줬다. 권 교수는 “전자담배가 연소형 담배보다 인체에 덜 해로운 대안이라는 통념을 척추질환 분야에서 재평가한 전국 단위 코호트 연구”라고 말했다. 이번 연구는 미국척추학회 공식 학술지 ‘더 스파인 저널(The Spine Journal)’ 최신호에 게재됐다.

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