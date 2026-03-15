제주항공 사고 현장서 유해 추정 물체 10여점 발견… 유가족 “전면 재조사 필요”

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족들이 사고 현장 인근에서 유해로 추정되는 물체를 추가로 발견했다고 주장하며 현장 전면 재조사를 요구했다.

12·29 무안공항 제주항공 참사 유가족협의회는 15일 “사고 당시 무너진 공항 담벼락 외곽을 순찰하던 중 유해로 추정되는 물체 10여 점을 발견했다”며 “항행안전시설 철조망에는 아직 수거되지 않은 기체 잔해도 남아 있다”고 밝혔다.

12일 국토교통부와 항공철도사고조사위원회, 전남경찰청 과학수사대 관계자들이 무안국제공항 공항소방대 뒤편에 보관된 여객기 잔해를 조사하고 있다. 연합뉴스

유가족들은 이번에 발견된 물체들이 사고 당시 미처 수습되지 못한 유해일 가능성이 높은 것으로 보고 전남경찰청 과학수사대에 유해 감식을 요청한 상태다.

유가족협의회 관계자는 “최근 잔해 더미에서 유해가 잇따라 발견되면서 사고 현장에도 추가 유해가 남아 있을 가능성을 고려해 순찰을 진행했다”며 “육안으로도 유해로 보이는 물체들이 다수 발견됐다”고 말했다. 이어 “공항소방대에 보관된 잔해뿐 아니라 사고 지점 일대에 대한 전면적인 재조사가 필요하다”고 주장했다.

현재 국토교통부와 항공철도사고조사위원회는 참사 초기 수습해 공항소방대 뒤편에 모아둔 사고 잔해를 주 2회씩 재조사하고 있다.

이 잔해 속에서는 지금까지 유해 64점이 발견됐으며, 이 가운데 9점은 국립과학수사연구원 DNA 감식 결과 희생자 7명의 것으로 확인됐다.

유해가 잇따라 발견되면서 사고 수습 과정의 부실 논란도 이어지고 있다. 이재명 대통령은 지난 12일 관련 책임자에 대한 엄중 문책을 지시한 바 있다.

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