李대통령, 3·15 유족에 정부 첫 공식사과…참석자 눈물

이재명 대통령은 15일 오전 부인 김혜경 여사와 함께 경남 창원에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에 참석해 유족들에게 공식 사과했다.



이 대통령은 기념사에서 "대한민국을 대표하는 대통령으로서 국가권력에 의해 큰 아픔을 겪으신 3·15 의거 희생자 유가족분들께 진심 어린 사과와 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 15일 창원 국립 3·15 민주묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 기념사를 마치고 인사하고 있다.

이후 잠깐 발언을 멈추고 연단 옆으로 자리를 옮겨 허리를 깊이 숙였다.



객석에서는 박수가 나왔고 박홍기 3·15의거 기념사업회장 등은 눈물을 훔치기도 했다.



경찰의 발포로 총 16명이 희생된 3·15 의거에 대한 정부의 공식 사과는 물론 현직 대통령이 기념식에 참석한 것 모두 이번이 처음이다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 창원 국립 3·15 민주묘지에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에서 노래를 제창하고 있다.

기념사를 끝낸 뒤 이 대통령은 김 여사와 함께 '3·15 의거의 노래'를 함께 제창했다.



이 대통령은 기념식에 앞서 국립 3·15민주묘지 참배단에 헌화하고 방명록에 "님들의 희생과 헌신, 민주주의 완성으로 보답하겠습니다"라고 남겼다.



3·15의거는 1960년 3월 15일 이승만 정권의 부정선거에 항거해 당시 마산시민과 학생이 중심이 돼 일어난 최초의 유혈 민주화운동이다.



당시 시위에 참석했다가 실종된 마산상업고등학교 1학년 김주열 열사가 눈에 최루탄이 박힌 채 4월 11일 마산 앞바다에서 시신으로 발견되면서 4·19혁명의 도화선이 됐다.

이날 기념식에는 권오을 국가보훈부 장관과 박완수 경남지사, 김두관·김경수 전 지사, 3·15의거 유공자와 유족, 학생, 각계 대표 등 700여 명이 참석했다.

<연합>

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