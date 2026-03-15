저소득층, 가처분 소득의 10% 에너지 비용으로 지출… 공공요금 오르면 충격파 우려

저소득층 가구가 처분가능소득의 약 10%를 ‘에너지 비용’으로 지출하는 것으로 나타났다. 중동 정세 불안으로 국제 유가 변동성이 커진 가운데 공공요금 인상으로 이어질 경우 서민 부담이 더 커질 수 있다는 우려가 나온다.

15일 국가데이터처 가계동향조사에 따르면 작년 4분기 기준 소득 하위 20%(1분위) 가구의 처분가능소득 대비 에너지 지출 비중은 10.0%로 집계됐다. 전체 평균(4.8%)의 두 배를 웃도는 수준이다. 에너지 지출은 주거·취사에 쓰이는 연료비(전기·도시가스·지역난방 등)와 개인 차량 운행에 쓰이는 운송기구 연료비(휘발유·경유·LPG 등)를 합산한 금액을 말한다.

지난 12일 대구 남구의 한 주유소에서 대구시청, 남구청, 한국석유관리원, 한국주유소협회 관계자들이 휘발유·경유의 정량 및 품질, 가격 등을 합동점검하고 있다. 연합뉴스

같은 기간 소득 상위 20%(5분위) 가구의 에너지 지출 비중은 3.4%로, 하위 20%와 비교하면 약 3배 가까운 격차가 났다.

1분위 에너지 지출 비중은 4분기 기준으로 2021년 9.9%에서 러시아·우크라이나 전쟁 이후 에너지 가격 급등 영향으로 2022년 10.8%로 상승했다. 이후 2023년 10.2%, 2024년 9.3%로 소폭 낮아졌다가 지난해 다시 상승세를 보였다. 반면 5분위 가구는 같은 기간 3%대 중반 수준을 유지했다.

이런 격차는 우크라이나 전쟁 이후 이어진 공공요금 인상이 계층별로 다르게 작용한 영향으로 풀이된다.

저소득층은 난방비·전기요금 등 필수 에너지 지출 비중이 높아 공공요금 인상의 영향을 크게 받는 구조다. 반면 고소득층은 차량 운행 등에 쓰이는 운송용 연료 지출 비중이 상대적으로 높아 유가 변동의 영향을 더 크게 받는다.

난방비와 전기요금 등 에너지 공공요금은 2022∼2023년 큰 폭으로 상승했다. 4분기 기준 2022년에는 도시가스(36.2%), 지역난방비(34.2%), 전기료(18.4%)가 크게 올랐고, 2023년에도 전기료(14.9%)와 지역난방비(12.1%)가 두 자릿수 상승률을 이어갔다.

반면 휘발유·경유 등 개인 운송용 연료 가격은 2021년 4분기 전년 동기 대비 29.3% 급등했지만, 2022년 상승 폭이 4.9%로 줄었고, 2023년(-3.2%)부터는 하락세로 전환했다. 다만 지난해에는 6.1% 상승하며 다시 오름세로 돌아섰다.

지출 구조에서도 이런 차이가 드러난다. 1분위 가구의 연료비(난방비·전기요금 등) 지출액은 4분기 기준 2021년 5만8000원에서 2022년 7만원으로 늘었고, 지난해에는 7만5000원으로 증가했다. 반면 주유비(운송기구 연료비) 지출액은 같은 기간 3만원 안팎에 머물렀다.

5분위 가구는 상황이 달랐다. 주유비 지출액이 2021년 18만2000원에서 2022년 20만3000원으로 늘었다가 지난해 18만8000원으로 줄었다. 같은 기간 연료비 지출액은 9만8000원에서 12만5000원으로 늘었지만, 주유비 감소가 전체 에너지 비용 증가 부담을 일정 부분 상쇄했다.

이에 중동발 지정학적 긴장이 장기화 해 공공요금 인상 논의가 이어질 경우 필수 에너지 지출 비중이 높은 저소득층이 타격을 받을 가능성이 있다는 분석이 나온다.

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