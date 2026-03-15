홍범식 LG유플러스 CEO, 통신업 기본기 ‘안전’ 강조 [리더의 나침반]

홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)가 통신 설비 점검 현장을 찾아 “안전사고를 0건으로 만들고 싶다”며 근무자 안전을 강조했다.

LG유플러스는 홍 CEO가 지난 12일 서울 마포구 통신 설비 점검 현장을 방문해 작업자들의 안전 사항을 살폈다고 15일 밝혔다. 홍 CEO는 “현장에서 일하는 분들의 작업환경이 쉽지 않다”며 “재작년에 비해 지난해 안전사고가 크게 줄어들고 있는 점에 대해 현장에서 노력해준 구성원분들께 감사드린다”고 말했다. 그는 이어 “제 욕심으로는 이 숫자를 ‘0건’으로 만들고 싶은 마음이 있다”고 덧붙였다.

홍 CEO는 직접 전봇대나 건물 외벽 등에 있는 통신 설비를 점검할 때 쓰는 버킷 장비에 타고 5m 높이 광접속함체를 점검하기도 했다. 그는 “안전 관점에서 체공시간, 즉 리스크에 노출돼있는 시간을 최소화하는 것이 중요하다”며 “공정의 품질을 유지하면서 시간을 최적화하는 방법이나 5m 위의 좁은 공간에서도 일하기 쉬운 방법과 같은 고민이 필요하다”고 했다.

홍 CEO는 이후 수도권 인프라 담당 구성원을 만나 네트워크 운영과 안전 관리에 대해 논의했다. 홍 CEO는 “안전은 타협할 수 없는 가치(라는) 인식이 조직 전체 문화로 자리 잡는 것이 중요하다”고 했다.

홍 CEO는 품질과 안전, 보안을 통신업 기본기로 꼽고, 한계 없는 투자를 줄곧 강조해왔다. 지난해 첫 현장 경영 장소로 대전 연구개발(R&D) 센터를 선택, 네트워크 품질을 살폈다. 이달 초 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC26 현장에서도 AI 소프트웨어·인프라와 함께 기본기에 대한 투자를 약속했다.

홍 CEO는 앞으로도 네트워크 현장·고객센터 등을 찾아 통신업 품질과 안전, 보안을 점검할 계획이다.

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