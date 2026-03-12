“웬 까마귀가?”… 새 모형 드론으로 교도소 마약 밀반입하다 ‘덜미’

미국에서 드론과 까마귀 모형을 이용해 교도소로 마약과 담배 등을 밀반입하려던 일당이 경찰에 붙잡혔다.

9일(현지시간) 그랜트 패리시 보안관실에 따르면 여성 2명이 드론을 이용해 연방 교도소에 금지 물품을 전달하려 한 혐의로 체포됐다. 이 사건은 미국 방송 CBS뉴스 등을 통해 보도됐다.

체포된 인물은 텍사스주 출신의 멜라니 진 워싱턴(38)과 캐리 마리 콜(41)이다. 이들은 드론을 교도소 상공으로 날린 뒤 까마귀 모양의 플라스틱 모형을 떨어뜨리는 방식으로 밀반입을 시도했다.

당국이 공개한 사진을 보면 검은색 새 모형에 테이프로 물건이 묶여 있는 모습이 확인된다. 모형 내부에는 담배와 마약, 휴대전화 등 교도소 반입이 금지된 물품이 들어 있었다.

교도소 내 금지 물품 밀반입에 사용된 까마귀 모형. 그랜트 파리쉬 보안관 사무소 사회관계망서비스(SNS) 캡처

수사 당국은 수상한 드론 활동을 포착한 뒤 주변을 수색하는 과정에서 해당 모형을 발견했고, 이후 드론을 조종한 것으로 의심되는 두 여성을 추적해 체포했다.

이들은 교도소 수감자에게 물품을 전달하는 대가로 약 4만달러(약 5900만원)를 받기로 했다고 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 두 사람에게 마약 소지 및 유통, 교도소 내 금지 물품 반입 시도, 공모 등의 혐의를 적용했다.

최근 미국에서는 드론을 이용한 교도소 밀반입 사건이 잇따르고 있다. 오하이오, 조지아, 텍사스, 아이오와 등 여러 주에서 드론을 이용해 마약이나 휴대전화, 담배 등을 교도소로 전달하려다 적발된 사례가 보고됐다. 교정 당국은 이를 막기 위해 드론 탐지 레이더와 무선 신호 감지 장비를 설치하고 일부 지역에서는 전파 방해 장비를 도입하는 등 대응을 강화하고 있다.

이처럼 전 세계적으로 마약 운반 수법은 점차 다양해지고 기상천외하게 발전하는 가운데, 드론 등장 이전에는 비둘기를 이용한 밀수가 대세였던 것으로 알려졌다. 과거에는 비둘기 몸에 마약 봉투를 묶어 교도소로 보내는 방식이 사용됐다.

또한 코스타리카에서는 고양이 몸에 마리화나와 휴대전화를 묶어 교도소 담장을 넘기려다 적발된 사례도 있다.

