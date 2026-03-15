대구 동구, 2026년 교육경비보조금 15억 지원

대구 동구는 ‘2026년도 교육경비보조금 지원사업’을 확정하고 총 15억원을 지원한다고 15일 밝혔다. 지역 초∙중∙고 56개교 12개 사업 분야가 지원 대상이다.

이 사업은 학교별 특성을 반영한 교육 프로그램 운영을 통해 공교육 경쟁력을 강화하고, 지역 우수 인재를 양성하는데 중점을 뒀다. 주요 지원 사업은 글로벌 역량 강화를 위한 영어특화 사업, 건강한 학습권 보장을 위한 초∙중 대상 예∙체능 지원과 일반고 대상 석∙식비 지원 등이다.

또한, 학교 현장의 다양한 교육 수요를 반영한 4차 산업 관련 프로그램, 진로∙직업 체험 프로그램 등 학생들의 창의성과 역량을 키울 수 있는 교육 프로그램도 함께 지원한다.

특히 올해는 ‘교육성과 우수학교 지원금’ 사업을 새롭게 도입해 우수 교육사례 확산과 학교 교육활동의 질적 향상을 도모한다. 초등학생 통학 안전 강화를 위해 ‘워킹 스쿨버스’ 사업을 기존 3개교에서 4개교로 확대 운영한다.

김태운 동구청장 권한대행은 “앞으로도 학교 현장의 의견을 적극 반영해 미래 인재 양성을 위한 다양한 교육 프로그램을 발굴∙지원하고 모든 학생이 공정한 교육 기회를 누릴 수 있는 교육환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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