대구 달서구-이월드, 관광산업 활성화 위한 업무협약 체결

대구 달서구는 이월드와 지역 관광산업 활성화와 관광객 유치 확대를 주된 내용으로 한 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

협약은 민∙관 상생 협력을 기반으로 대구시 신청사 건립 예정지와 두류공원을 중심으로 한 관광특구 조성과 국가공원 지정 추진 등을 위해 마련했다.

이태훈(왼쪽) 구청장과 박동진 이월드 대표가 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공

달서구와 이월드는 앞으로 지역 대표 관광자원을 연계한 다양한 협력사업을 추진하며 관광산업 발전과 지역경제 활성화를 위해 공동 협력해 나갈 계획이다.

양 기관은 협약에 따라 △두류공원 관광특구∙국가공원 지정 추진 협력 △관광자원 발전 위한 공동 행사 기획∙지원 △관광객 유치 위한 관광사업 활성화 지원 △홍보채널∙네트워크를 활용한 관광 홍보 협력 △관광 활성화를 위한 자료 공유∙공동연구∙인적 교류 등 다양한 분야에서 협력을 추진하기로 했다. 관광 활성화를 위해 필요하다고 인정되는 다양한 분야에서도 협력을 지속해서 확대해 나갈 예정이다.

이번 협약을 통해 관광 인프라 확충과 관광 콘텐츠 개발을 동시에 추진해 지역 관광산업 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 달서구는 기대한다. 특히 대구시 신청사 건립과 연계한 관광 환경 조성을 통해 두류공원 일대를 관광∙문화∙행정 기능이 결합한 도심 관광 거점으로 발전시켜 관광객 증가와 지역 상권 활성화 등 지역경제 전반에 긍정적인 파급효과가 나타날 것으로 전망한다.

이태훈 달서구청장은 “이번 협약은 민∙관 협력을 통해 달서구 관광산업의 새로운 성장 기반을 마련하는 의미 있는 출발점”이라며“앞으로도 신청사 건립과 연계한 관광 인프라 확충과 다양한 관광 콘텐츠 개발을 통해 대구를 대표하는 관광거점 도시로 도약할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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