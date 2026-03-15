국민의힘 당협 소속 당원들 “백경현 구리시장 후보 공천 원천 배제” 탄원서 전달

국민의힘 구리시 당원협의회 일부 책임당원들이 백경현 구리시장의 차기 시장 후보 공천을 반대하고 나서 지역 정가에 파장이 일고 있다.

14일 지역정가에 따르면 국민의힘 구리시 당협 소속 일부 책임당원들은 국민의힘 경기도당을 방문해 김선교 도당위원장과 사무처장 앞으로 백경현 시장후보의 공천 원천 배제를 요구하는 탄원서를 전달했다.

이들은 탄원서를 통해 백 시장이 중앙당이 정한 ‘5대 공천 부적격자’ 기준에 정면으로 해당한다고 주장했다.

당원들이 공천 배제의 핵심 근거로 내세운 것은 지난 2025년 7월 발생한 수해 당시 백 시장의 행적이다. 탄원서에 따르면, 당시 구리시 공무원들이 비상근무에 임하며 수해 복구에 매진하던 상황에서 백 시장은 구리시를 벗어나 강원도 야유회에 참석해 음주가무를 즐겼다.

이 사건은 당시 SBS 보도를 통해 알려지며 170만 명의 조회수와 1만 4000여 개의 비난 댓글이 달리는 등 거센 공분을 샀다.

특히 해당 사안이 국무회의에까지 보고돼 대통령으로부터 ‘정신 나간 공직자’라는 강도 높은 지적을 받았고, 이로 인해 구리시민의 명예가 실추됐다는 것이 당원들의 설명이다.

법적 리스크도 도마 위에 올랐다. 이들은 백 시장이 전직 구리시 고위 공직자들로부터 직권남용 등의 혐의로 연이어 고소를 당해 현재 두 건의 형사 사건 수사를 받고 있다고 지적했다.

당원들은 “설사 백 후보가 당선되더라도 현재 수사 중인 사건들이 기소돼 유죄가 확정되면 구리시는 또다시 선거를 치러야 하는 혼란에 빠지게 된다”며 “백 시장은 자숙하기는 커녕 출마 신청서를 접수하며 당원들을 기만하고 있다”고 목소리를 높였다.

이번 탄원서 제출은 국민의힘 경기도당의 구리시장 후보 면접 심사를 단 이틀 앞두고 이뤄졌다.

중앙당이 엄격한 공천 잣대를 강조하고 있는 가운데, 당내 핵심 지지층인 책임당원들이 직접 ‘공천 원천 배제’를 요구하고 나서면서 공천관리위원회의 최종 판단에 관심이 쏠리고 있다.

국민의힘 경기도당의 구리시 시장 후보 면접은 오는 16일 진행될 예정이다.

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