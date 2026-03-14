중동발 에너지 위기 속 한·일 공급망 협력 강화…정례 대화체 신설

한국과 일본 정부가 정례적 소통 채널을 만들어 글로벌 공급망 위기에 공동 대처하기로 했다.

김정관 산업통상부 장관은 14일 도쿄에서 이틀간 일정으로 시작한 ‘제1차 인도·태평양 에너지안보 장관회의’를 계기로 아카자와 료세이 일본 경제산업상과 만나 한·일 산업통상 정책대화를 신설하기로 했다고 산업통상부가 밝혔다.

김정관 산업통상부 장관(왼쪽)이 14일 도쿄에서 아카자와 료세이 일본 경제산업상과 회담을 하기에 앞서 공급망 위기 대응 및 산업 협력을 위한 ‘한·일 공급망 파트너십(SCPA)’에 서명한 뒤 악수하고 있다. 산업통상부 제공, 뉴시스

이 채널은 통상협력, 경제안보, 공급망, 철강, 광물자원 등 산업·통상 분야 전반의 의제를 정기적으로 점검하는 협의 플랫폼으로 운영될 전망이다.

한·일 양국은 또 미국·이란 전쟁 여파로 에너지 수급 불안이 고조됨에 따라 LNG 분야 협력을 최우선 과제로 추진하기로 했다. 이와 관련해 한국가스공사와 일본 에너지기업 JERA는 이날 LNG 스왑 등의 내용이 포함된 ‘LNG 수급 협력을 위한 협약서’를 체결했다.

이번 협정은 앞으로 LNG 수급 위기 상황 발생 시 양국이 공동 대응할 수 있는 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다고 산업부는 설명했다. 양측은 빠른 시일 내 LNG 스왑 시행 등 실질적인 협력을 확대해 양국의 LNG 수급 안정에 기여해 나가기로 했다.

회담에 앞서 양측은 공급망 위기 대응 및 산업 협력을 위해 ‘한·일 공급망 파트너십(SCPA)’도 체결했다. 양국은 이번 파트너십 체결을 통해 상호 공급망에 부정적인 영향을 미치는 조치를 자제하고, 핵심광물 및 자원 분야에서 공동 탐사·투자 등을 통해 공급망 협력을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

SCPA는 △교란 징후 발견시 통보·교란 발생시 긴급회의 △상호 공급망 부정적 조치 자제, 발동시 협의 △핵심광물 공동 탐사 및 투자 협력 △LNG 공급망 협력, 자원산업 친환경 기술 개발 등 내용으로 이뤄졌다고 산업부는 부연했다.

김 장관은 “글로벌 통상질서 재편, 에너지·자원 불안정성 강화, 공급망 위기 등 불확실성이 증대되는 상황 속에서 유사 입장국인 한·일간 공조가 긴밀히 진행되고 있는 것을 높이 평가한다”며 “향후 국교 정상화 60년의 토대 위에 양국의 미래지향적이고, 호혜적인 산업·통상 협력을 지속 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

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