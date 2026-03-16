터치인솔, 올리브영 입점… 신제품 ‘프렙 2종’으로 베이스 메이크업 시장 공략

K-뷰티 브랜드 터치인솔(touch in SOL)이 국내 대표 헬스앤뷰티 스토어 올리브영에 공식 입점하며 베이스 메이크업 시장 공략에 나선다.

이번 입점의 중심에는 메이크업 전 피부 컨디션을 정돈하는 신제품 ‘프렙(Prep)’ 2종이 있다. 터치인솔은 메이크업 완성도를 좌우하는 베이스 메이크업 전 단계에 주목해 피부 타입과 고민에 맞춰 선택할 수 있는 맞춤형 솔루션을 선보였다.

신제품은 지성 및 모공 고민 피부를 위해 번들거림 없이 보송한 피부 결을 연출하는 ‘노 포어블럼 프라이머 프렙’과 속건조를 잡아주고 은은한 진주 윤광을 더하는 ‘글로우 베이스 프렙’으로 구성됐다. 두 제품 모두 메이크업 밀착력을 높여 이른바 ‘화장이 잘 먹는 피부 상태’를 구현하는 데 초점을 맞췄다.

터치인솔은 메이크업을 단순한 화장을 넘어 개인의 무드와 스타일을 표현하는 자기표현의 도구로 바라보고 있다. 신제품 프렙 라인 역시 이러한 브랜드 철학을 반영해 소비자가 자신의 피부 상태와 취향에 맞는 제품을 선택하고, 이를 통해 자신만의 스타일을 완성할 수 있도록 기획됐다.

터치인솔은 글로벌 뷰티 기업 ㈜본느(대표 강은실)가 전개하는 브랜드로, 감각적인 디자인과 차별화된 제품력을 바탕으로 국내외 시장에서 영향력을 확대하고 있다. 최근 온라인 패션 플랫폼 무신사 뷰티 선런칭에서도 높은 관심을 얻은 바 있다.

터치인솔 관계자는 “신제품 프렙 라인을 통해 베이스 메이크업 전 단계의 중요성을 소비자들에게 알리고자 한다”며, “앞으로도 다양한 피부 고민과 취향을 고려한 베이스 메이크업 솔루션을 지속적으로 선보일 계획”이라고 밝혔다.

터치인솔은 이번 올리브영 입점을 통해 보다 많은 소비자들이 브랜드 제품을 직접 경험할 수 있는 접점을 확대하게 됐다. 국내 대표 헬스앤뷰티 스토어인 올리브영을 기반으로 베이스 메이크업 카테고리에서 브랜드 인지도를 강화하고, 프렙 단계의 중요성을 알리며 시장 내 입지를 넓혀 나간다는 계획이다.

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