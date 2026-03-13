고려아연 ‘트로이카 드라이브’ 본궤도… “글로벌 소재·에너지 기업 도약”

고려아연의 신재생에너지와 그린수소, 2차전지 소재, 자원순환 등 3대 신산업이 성장세를 보이는 가운데, 최윤범 회장의 신사업 전략 ‘트로이카 드라이브’가 본궤도에 오를 지 관심이 쏠리고 있다.

고려아연은 13일 국내 최대 배터리 전시회인 ‘인터배터리 2026’에 참가해 2차전지 소재와 전략광물 생산 기술을 공개했다고 밝혔다. 이번 전시에서 고려아연은 황산니켈과 전구체, 동박 등 2차전지 소재를 중심으로 첨단 산업과 방위산업에 활용되는 전략광물 생산 기술을 소개했다. 전시 부스 중앙에는 주요 소재를 배치한 디오라마를 설치하고 제품 실물과 모형을 함께 전시해 관람객들이 생산 공정을 직관적으로 확인할 수 있도록 했다.

최현범 고려아연 회장이 최대 배터리 전시회인 ‘인터배터리 2026’에서 대담을 나누고 있다. 고려아연 제공

2차전지 소재 사업은 고려아연이 추진하는 ‘트로이카 드라이브’의 핵심 축이다. 트로이카 드라이브는 2022년 이후 최 회장이 추진해 온 3대 신사업 전략이다. 신재생에너지와 그린수소, 2차전지 소재, 자원순환 중심이다.

고려아연은 자회사 켐코(KEMCO)에서 올인원 니켈 제련소를 건설 중이고, 내년 상업 생산이 목표다. 제련소가 완공되면 고려아연은 기존 아연·연·동에 니켈을 더한 ‘4대 비철금속 통합 공정’을 구축한다는 게 고려아연 측의 설명이다. 또 켐코가 생산한 황산니켈을 한국전구체(KPC)의 원료로 활용하고, 전구체를 양극재 소재로 공급하는 방식으로 2차전지 소재 밸류체인을 구축한다는 계획이다.

신재생에너지와 그린수소 사업도 속도를 내고 있다. 고려아연의 호주 자회사 ‘아크에너지’는 최근 보우먼스 크리크 배터리에너지저장시스템(BESS) 프로젝트의 장기에너지서비스계약(LTESA)을 체결했다. 앞서 리치몬드 밸리 BESS 프로젝트에 대해 호주 연방정부와 주정부 승인을 받는 등 사업을 확대하고 있다.

자원순환 사업에서도 성과를 내고 있다. 고려아연의 미국 자회사 ‘페달포인트’는 지난해 설립 이후 처음으로 연간 흑자를 기록했다. 페달포인트는 북미 전역에서 전자폐기물 등을 수거·전처리해 온산 제련소에 공급한다. 고려아연은 이를 기반으로 핵심광물과 희토류 회수 사업도 검토하고 있다.

고려아연 관계자는 “2차전지 소재 사업은 구상 단계를 넘어 실현 단계로 접어들고 있다”며 “제련 사업과 신사업 간 시너지를 극대화해 글로벌 소재·에너지 기업으로 도약할 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지