李대통령 “2차 공공기관 이전은 흩뿌리듯이 할 수 없어…가급적 집중해야”

이재명 대통령은 13일 ‘2차 공공기관 지방 이전’과 관련해 “공공기관 이전 문제를 포함해서 대한민국의 국토 재배치 문제, 균형발전 문제는 국가의 생존이 걸린 문제여서 그렇게 흩뿌리듯이 할 수 있는 상황은 아니다”고 말했다.

이 대통령은 이날 충북 청주에서 열린 타운홀미팅에서 2차 공공기관 이전에 대한 질문에 “지방 균형 발전이라고 하는 측면에서 보면 지역 성장의 활력을 만들어낼 만한 에너지를 마치 모닥불처럼 모아야 힘을 받는데, ‘장작 1개는 여기, 1개는 저기’ 이렇게 공평하게 나눠 놓으면 쓸 수가 없는 상황이 된다”며 “2차 공공기관 이전은 집중을 좀 해야 된다”고 답했다.

이재명 대통령이 13일 충북 청주오스코에서 열린 '충북의 마음을 듣다' 타운홀미팅 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

1차 공공기관 이전에 대해선 “전국에 많이 했는데, 너무 많이 분산돼서 지방에 가면 덩그러니 공공기관 한두개 따로 놀고 있고, 지역하고 섞이지 못하고 (공공기관이) 에너지원이 돼서 주변을 끌어들이지 못하는 상황”이라고 평가했다.

이 대통령은 “2차 공공기관 이전은 가급적이면 집중하자”며 “나라가 살려면 지역에 중심이 생겨야 하고, 거기가 (정부가) 도와줘서 근근이 사는 게 아니라 에너지를 모아서 자발적으로 성장해 주변으로 확산해나갈 수 있게 해야 한다”고 강조했다.

정치적 이득보다는 공공기관 이전이 지역 성장에 실질적인 효과를 내는 게 중요하다는 뜻도 여러 차례 내비쳤다. 이 대통령은 “정치적 요소를 고려하면, (공공기관 이전 지역을) 많이 나누면 표는 된다”면서도 “문제는 결과적으로 길게 보면 성과를 별로 못 내는 상황이 발생한다”고 짚었다. 또 “‘결과가 중요하다’, ‘국민에게 체감되는 변화를 만들어내지 못하면 결국 일종의 실패다’가 평소에 가진 소신”이라며 “저는 결과를 만들기 위해 노력하기 때문에 이번 정부 정책은 여러 군데 나누기보다 집중할 가능성이 많다”라고 밝혔다.

이 대통령은 “표에 도움이 안 되는 이야기를 해서 당에서 뭐라고 할지도 모르겠다”며 “국가정책이라고 하는 것은 사실 길게 보고, 효율 중심으로 배치해야 해서 2차 공공기관 이전에 관해선 기본적인 콘셉트를 갖고 있다는 것을 이해해달라”고도 했다.

