전재수 “거침없이 나아가겠다”…부산시장 선거 출마 공식화

전재수 더불어민주당 국회의원(부산 북구갑)이 부산시장 선거 출마를 공식화했다.

전 의원은 13일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘속전속결의 실행력으로 거침없이 나아가겠다’는 글을 올리며 “부산시장 후보자 공모 절차를 완료했다”고 밝혔다.

더불어민주당 전재수 의원이 12일 국회에서 민주당 정청래 대표와 면담을 마치고 면담 내용을 설명하고 있다. 연합뉴스

그는 “해양수산부 부산 이전으로 시작된 해양수도 부산을 향해 부산시민들과 어깨 걸고 거침없이 나아가겠다”며 “해양수도 부산을 완성해서 한반도 남단에 강력한 성장거점을 만들겠다”고 했다.

그러면서 “속전속결의 실행력으로 압도적인 실적과 성과를 반드시 만들어내겠다”며 “저의 모든 것을 다 쏟아붓겠다”고 덧붙였다.

전 의원이 민주당 부산시장 공천 신청 절차를 마치면서 민주당 공천 방식에 관심이 모아진다.

민주당 안팎에선 전 의원을 단수 공천해야 한다는 목소리가 나온다.

하지만 전 의원은 최근 SNS에 올린 글을 통해 “경선이 원칙”이라고 밝혔다.

그는 이 글에서 “이재성 위원장은 벌써 예비후보 등록까지 하셨고 부산 전역을 누비고 계신다. 오직 부산을 위해 지혜를 모으고 힘을 합치고 더 크게 하나 되는 우리가 돼야 한다”며 “함께 힘내자”고 적었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지