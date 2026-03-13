정동영 “6700㎞ 밖 전쟁이 한반도 흔들어…평화 중요성 절감”

정동영 통일부 장관은 13일 미·이란 전쟁에 대해 “6700㎞ 밖 전쟁이 한반도 흔들고 있다”며 “평화는 관념이 아니라 실질이고 삶”이라고 강조했다.

정 장관은 이날 종로구 남북회담본부에서 열린 ‘한반도 평화전략 자문단 3차 회의’를 공개 진행했다. 정부부처가 내부 자문회의 전체를 공개하는 것은 매우 이례적이다.

정동영 통일부 장관이 13일 서울 종로구 남북회담본부에서 열린 한반도 평화전략 자문단 3차 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정 장관은 “서울에서 테헤란까지가 6700㎞, 서울에서 평양까지가 200㎞”라며 “한반도 평화와 안정이 얼마나 중요한 지 다시 한번 절감한다”고 말했다. 그는 “말로는 늘 평화가 삶의 기반이라고 하면서도 쉽게 전쟁을 얘기하고, 평화를 원하거든 전쟁을 준비하라고 한다”며 “전쟁을 준비하면 전쟁 가능성만 높아질 뿐”이라고 지적했다.

회의 공개 취지에 대해서는 “여전히 한반도는 불안정한 지반 위에 세계정세가 요동칠 때마다 덩달아 춤추는 지경이고, 9차 당대회에서 북한은 남북을 적대적 두 국가로 못 박았다”이라며 “엄정한 상황에서 정세 분석을 숙지할 필요가 있다”고 설명했다.

