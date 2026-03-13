직접 새벽 배송 뛴 쿠팡 대표… 야간 택배 체험 예행연습

해롤드 로저스 쿠팡 한국 대표가 지난 12일 밤 쿠팡 야간 물류 현장을 찾아 직접 점검한 것으로 전해졌다. 오는 19일로 조율 중인 국회의원들과의 야간 택배 체험에 앞서 사전 점검 차원인 것으로 보인다.

지난 12일 밤 쿠팡의 새벽 배송 현장 찾은 해롤드 로저스 쿠팡 대표의 모습. 온라인커뮤니티 캡쳐

13일 유통업계에 따르면 로저스 대표는 전날 밤부터 이날 새벽 사이 경기도 성남 인근의 캠프를 방문해 상품을 싣고, 배송 직원들과 함께 성남 일대에 새벽 배송 물량을 배달했다. 이 같은 사실은 현장 직원으로 추정되는 인물이 온라인 커뮤니티에 로저스 대표의 사진을 올리면서 알려졌다.

이에 대해 쿠팡은 “로저스 대표가 배송 현장을 점검하고, 현장 직원들의 노고를 격려하기 위해 방문했다”고 밝혔다.

로저스 대표가 물류 현장을 방문한 건 오는 19일로 조율 중인 국회의원들과의 야간 택배 체험에 앞서 예행연습 차원인 것으로 풀이된다. 현재 체험 일정을 포함한 세부 사항을 조율 중인 것으로 알려졌다.

로저스 대표는 지난해 쿠팡의 개인정보 유출 사실이 알려진 후 열린 국회 청문회에서 의원들의 요구에 야간 택배 체험을 해보겠다는 의사를 밝혔다. 염태영 더불어민주당 의원이 청문회 자리에서 “야간 근무가 주간 근무보다 얼마나 힘든지 몸으로 느껴보기를 바란다”며 “저와 함께 하루 12시간 심야 배송 업무를 해보실 것을 제안한다”고 했다. 이에 로저스 대표는 “함께 배송하겠다”고 답했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지