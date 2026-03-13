정진권 前 합참의장 별세…향년 96세

한국군 최고 지휘관을 지낸 정진권 전 합동참모의장이 13일 별세했다. 향년 96세.

정 전 의장은 1985년 6월부터 1986년 7월까지 제20대 합참의장과 대간첩대책본부장을 지낸 군 원로다. 육군사관학교 8기로 임관해 제27사단장, 육군교육사령관, 제7군단장, 제1군사령관 등을 거쳐 37년 간 군 생활을 마치고 육군 대장으로 전역했다.

정진권 전 합참의장. 세계일보 자료사진

합참의장 당시에는 1985년 10월20일 새벽 부산 청사포 앞바다로 침투한 무장간첩선 대응 합동작전을 총지휘했다. 그의 지휘 아래 간첩선은 격침됐다. 다음해 아시안 게임을 앞둔 상황에서 군사 대비태세를 유지하는 데 기여했다.

전역 후에는 한국관광공사와 대한광업진흥공사 이사장을 맡아 공공기관 수장으로 활동했다.

유족으로는 아들 정준영·의영씨와 딸 순영·승희씨가 있다. 빈소는 서울삼성병원 장례식장, 영결식은 15일 오전 6시20분 서울삼성병원에서 합참장으로 열린다. 안장식은 같은 날 국립대전현충원에서 진행된다.

