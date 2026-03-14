한화에어로, 호주공장 2단계 증축 완료… 레드백 장갑차 생산 돌입

한화에어로스페이스가 호주 현지 공장의 2단계 증축을 완료했다. 2023년 12월 호주 정부와 레드백 보병전투장갑차(IFV) 129대 공급 계약을 체결한 지 약 2년 만에 생산 시설을 확보한 것이다.

13일 한화에어로스페이스에 따르면 증축된 2단계 시설의 주요 구성은 제2생산동, 전자파 적합성 시험실, 대형 세척 시설, 완제품 보관동 등이다.

2단계 증축이 완료된 한화에어로스페이스 호주 현지 공장 전경. 한화에어로스페이스 제공

호주 현지 공장은 2024년 1단계 시설 개소 이후 AS9 자주포와 AS10 탄약운반차를 생산했다. 이번 2단계 증축으로 약 3만2000제곱미터(㎡) 규모의 시설이 추가됐다. 이번 증축으로 공장은 250명 이상의 사무 인력과 생산 인력을 수용할 수 있는 규모로 커졌다. 2개 생산동, 1.2km 주행시험장(경사로·심수 시험시설 포함), 시스템 통합 연구실, 도장 시설 등을 갖췄다.

한화에어로스페이스 관계자는 “누적 투자액은 약 2억2500만 호주달러(약 2367억원)에 달한다”며 “호주 현지 공장을 호주와 한국뿐 아니라 인도·태평양 지역의 전략적 생산·정비(MRO) 거점으로 활용한다는 방침”이라고 말했다.

호주 질롱시에 위치한 한화에어로스페이스의 현지 공장은 2024년 8월 완공된 한국 방산업체 최초의 해외 생산기지인 H-ACE(Hanwha Armoured vehicle Centre of Excellence)다. 약 15만㎡ 규모 부지에 본관, 생산동, 조립장, 주행시험장, 사격장 등 총 11개 시설로 구성돼 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지