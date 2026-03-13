지방의대 빗장 열리나…학생수 급감에 ‘SKY 반수생’ 몰려온다

의대 정원 증원과 현역 수험생 감소가 맞물리면서 지방권 의대의 합격선이 하락할 것이라는 전망이 나왔다.

의대 증원과 학생수 감소가 맞물린 13일 오후 서울 학원가에 의대 입시 현수막이 걸려 있다. 합격선 하락 전망에 최상위권의 ‘의대 반수’ 열풍도 거세질 전망이다. 연합뉴스

교육부가 13일 2027~2031학년도 의대 정원 배정안을 발표함에 따라 입시 현장에서는 지방 의대를 향한 N수생들의 대거 유입 등 지각 변동을 예고하고 있다.

13일 종로학원의 분석에 따르면 2027학년도 지방 소재 일반고 고3 재학생은 16만9541명으로 전년 대비 3.9%(6941명) 감소할 것으로 나타났다. 반면 지역의사제 도입 등에 따라 의대 정원은 490명 증가하면서 공급이 수요를 앞지르는 현상이 발생해 합격선 하락이 불가피할 것으로 예측됐다.

지역별 학생수 감소 폭은 강원이 6.5%로 가장 컸으며 호남(5.1%), 제주(4.8%), 부산·울산·경남(4.4%) 등이 뒤를 이었다. 이러한 감소세는 2028학년도에 더 심화해 지방권 학생 수는 2026학년도보다 6.9% 적은 16만5402명까지 줄어들 전망이다. 반면 이 시기 지방 의대 선발 인원은 올해보다 613명 더 늘어난다.

다만 합격선의 하락 정도는 변수가 있다. 서울대와 연세대, 고려대 등 이른바 ‘SKY’ 자연계열에 재학 중인 지방 출신 최상위권 학생들이 지역의사제 전형을 겨냥해 입시에 재도전할 가능성이 크기 때문이다. 입시업계는 상위권 대학 재학생들이 대거 참전할 경우 지방 의대 합격생의 상당수가 고3 현역이 아닌 N수생으로 채워지는 역전 현상이 일어날 수 있다고 내다봤다.

임성호 종로학원 대표는 “지방권 상위권 학생들의 의대 쏠림 현상이 초집중되는 양상이 나타날 것”이라며 “반수를 통한 의대 재진입이 늘어나면서 이공계열 재학생들의 중도 탈락 사례가 매우 많아질 수 있다”고 예상했다. 결국 무너진 커트라인은 지방 인재의 의대 열풍을 가속화하며 이공계 공동화라는 사회적 과제를 던지고 있다.

