밴드 OurR, 14일 공연시리즈 ‘Oasis I’ 개최…솔루션스와 함께 공연

밴드 아월(OurR)이 14일 오후 6시 서울 신촌 인피니티 클럽에서 오리지널 공연 시리즈 ‘오아시스 원(Oasis I)’을 개최한다.

이번 공연은 아월의 오리지널 공연 시리즈 ‘오아시스(Oasis)’의 시작을 알리는 첫 번째 무대다.

‘오아시스’는 아월이 음악 안에서 함께 만들어가고자 하는 하나의 이상향이자, 매회 다른 아티스트와 함께 새로운 풍경을 쌓아가는 공간이다.

한 팀의 단독 공연을 넘어, 서로 다른 결의 아티스트가 한자리에 모여 장면을 만들어가는 기획형 공연이다.

이번 첫 공연에는 선배 밴드인 솔루션스가 함께한다.

각자의 방식으로 자신들만의 사운드를 쌓아온 두 팀이 한 무대에서 만들어낼 감각적인 조합이 이번 공연의 주요한 관전 포인트다.

이번 공연에서는 각 팀의 개별 무대는 물론, 두 팀의 호흡을 보다 밀도 있게 만날 수 있는 특별한 순간들 또한 기대를 모은다.

아월은 앞서 지난 3일 동명의 싱글 ‘오아시스(Oasis)’를 발매하며 자신들만의 정서를 다시 한번 선명하게 드러낸 바 있다.

이번 공연은 그 감각을 라이브의 형태로 확장하는 자리이기도 하다.

신곡이 품은 분위기와 공연 시리즈 ‘오아시스’가 지향하는 정서가 맞닿아 있는 만큼, 관객들은 이번 무대를 통해 아월이 그리고 있는 하나의 풍경을 보다 입체적으로 만날 수 있을 전망이다.

특히 ‘오아시스 원’은 올해 하반기 발매 예정인 아월의 정규앨범으로 향하는 흐름 위에 놓인 공연이라는 점에서도 주목된다.

아월은 이번 무대를 통해 앞으로 이어질 음악적 서사의 분위기와 방향성을 먼저 선보이며, 정규앨범으로 이어질 여정의 첫 장을 관객과 함께 열 예정이다.

