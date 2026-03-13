방탄소년단, 애니메이션으로 ‘아리랑’ 메시지 공개

글로벌 슈퍼 그룹 방탄소년단(BTS)이 정규 5집의 애니메이션을 통해 ‘아리랑’ 선율을 전 세계에 전파했다.

하이브 뮤직그룹 레이블 빅히트 뮤직은 13일 오전 11시 BTS 공식 사회관계망서비스(SNS)에 신보 ‘아리랑(ARIRANG)’의 메시지를 담은 애니메이션을 공개했다.

영상은 1896년 축음기 앞에 모인 일곱 청년을 비추면서 시작된다.

축음기의 태엽을 돌리자 한국을 대표하는 민요 ‘아리랑’ 가락이 흘러나와 보는 이들을 순식간에 몰입시킨다.

이후 거대한 배를 타고 태평양을 건넌 이들은 낯선 타국에서 노래를 녹음하고 현지 사람들에게 이를 들려준다.

배경이 현대로 전환되고 무대 위 BTS가 모습을 드러낸다.

멤버들은 보라색 불빛이 일렁이는 콘서트장에서 관객들의 환호를 받으며 열정적으로 퍼포먼스를 펼친다.

애니메이션은 음악으로 희망과 위로를 전하는 BTS가 광화문 앞에 당당히 서있는 장면으로 마무리된다.

빅히트 뮤직은 이번 영상은 1896년 미국 워싱턴에서 최초로 ‘아리랑’이 녹음되었다는 기록에서 영감을 받았다고 설명했다.

이러한 역사적 순간을 모티브 삼아, 전 세계에 한국 문화를 알리는 데 기여하고 있는 BTS의 행보를 조명한다는 것이다.

빅히트 뮤직은 “‘아리랑’을 잘 모르는 분들에게 이 곡에 얽힌 이야기를 전하고 싶었다. 많은 사람들이 ‘아리랑’의 가사를 찾아보고 노래에 녹아있는 한국 고유의 감성에 공감하실 수 있길 바란다”라는 제작 배경을 밝혔다.

한편 BTS는 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 발매한다.

3년 9개월 만에 ‘완전체’로, 새 앨범에는 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’을 비롯해 14곡이 수록됐다.

21일에는 서울 광화문 광장 일대에서 무료 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)’를 개최한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지