계속되는 ‘김어준’ 여파…사과 요구에 ‘출연 안한다’도

범여권 스피커 김어준씨 방송에서 나온 ‘공소취소 거래설’과 관련해 더불어민주당 내에서 김씨 책임론이 나오고 있다. 발언을 한 당사자인 장인수 전 MBC 기자는 물론 김씨도 사과해야 한다는 주장이다. 김씨는 자신의 방송에서 장 전 기자의 주장 내용을 사전에 알지 못했으며 장 전 기자가 책임질 일이라는 언급을 이어갔다.

친명(친이재명)계 한준호 의원은 13일 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연한 자리에서 “(김씨 방송이) 생방송이기 때문에 출연진이 어떤 이야기를 갑작스럽게 어떻게 할지 모른다. 이 사안(거래설)에 대해 팩트 체크를 미리 못 했을 수도 있다”며 “다만 일이 벌어지고 나면 책임감 있게 사과를 하고 재발 방지 조처를 얘기해야 한다”고 했다. 부적절한 내용이 나갔으면 이를 여과 없이 내보낸 것에 대해서는 해당 유튜브의 총책임자로서 김씨가 사과해야 한다는 취지다. 한 의원은 “하루에 수십만명이 보는 방송”이라고 했다. 그는 2007년 생방송 중에 하의가 흘러내려 갔던 ‘카우치 사건’을 언급하면서 “(방송을 했던) MBC는 9시 뉴스에서 사과를 하고 3개월 간 방송을 정지하고 이후에 5분 딜레이 방송 형태로 프로그램이 바뀌었다”고 말하기도 했다.

장동혁 국민의힘 대표 등 지도부가 12일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 김어준 씨의 유튜브 방송 '겸손은 힘들다'를 시청하고 있다. 뉴시스

민주당 윤준병 의원도 자신의 페이스북에 올린 글에서 “발언자 장인수 뿐 아니라 장을 제공한 자에 대해서도 함께 엄정하게 책임을 물어야 한다”고 말했다. 강득구 최고위원은 페이스북에 올린 글에서 “적어도 최소한의 진실이 있어야 한다. 더구나 해당 방송과 기자가 갖는 사회적 영향력을 생각한다면 철저한 팩트체크는 기본이다”며 “여러차례 증거를 제시하라고 요구했지만 며칠이 지났음에도 어떠한 해명도 없다”고 말했다. 그는 이어 “당에서 장 전 기자를 이틀이 지나서야 고발했다. 시기적으로도 너무 늦었다”면서도 “한 사람을 고발한다고 이 문제가 해결되겠는가”라고도 했다. 앞서 당은 국민소통위 명의로 장 전 기자를 허위사실에 의한 명예훼손 혐의로 고발했다.

당 내에서는 김씨 방송에 출연하지 않겠다는 언급도 나온다. 최근 복당한 송영길 전 대표는 12일 CBS 라디오 박재홍의 한판승부에 출연한 자리에서 “정치인이든 언론인이든 영향력, 권력이 커질수록 그에 따르는 책임감도 커진다”며 “우리 스스로의 자기 검열이 필요하다. 김씨도 성찰할 건 성찰애햐 한다. 당연하게 그렇다고 본다”고 말했다. 송 전 대표는 김씨 방송에서 자신의 무죄판결 기사가 한번도 나간 적이 없다면서 “(김씨 방송에는) 섭외받아도 안 나가고 싶다”고 말했다. 이어 그는 “특정 언론 유튜브에 그냥 국회의원들이 줄 서서 알현하듯이 있는 모습이 좋은 건 아니다”라고도 말했다. 친명계 핵심인사 중 하나인 박찬대 의원도 KBS 라디오 전격시사에 출연한 자리에서 당내 의원들의 출연 중단 요구가 있을 수 있다고 본다고 했다 그는 “거기 출연한 사람이 재량으로 출연을 하고 있는데 아마 출연자가 많이 감소하지 않을까 이렇게 생각하고 있다”며 “저는 개인적으로 출연하지 않은 지 꽤 오래된 것 같다. 작년 8월 이후에는 출연하지 않았다”고 말했다.

김씨는 장 전 기자의 방송 내용을 사전에 알지 못했다는 주장을 연달아 펼쳤다. 이날 방송에서 그는 “장 전 기자가 출연 전까지 자신이 (생방송에서) 말한 내용에 재해 전혀 언급하지 않았다는 것을 모든 단계에서, 마지막 대본·시간까지 입증할 수 있다”며 “고소·고발이 들어오면 좋다.모조리 무고로 걸어버릴 것”이라고 했다. 김씨는 “취재 내용 신빙성에 대해선 장 전 기자 본인이 책임져야 할 일이고, 언제 어떤 형식으로 터뜨릴지는 프로로서 장 전 기자가 선택한 일인 것”이라며 “터뜨릴 장소로 선택할 만큼 뉴스공장 접속자가 많은 걸 우리가 사과해야 하는 건가”라고도 했다.

