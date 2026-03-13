“비 오면 공짜잖아”…송지효의 기상천외한 세차 방법 ‘폭소’

배우 송지효가 자신만의 독특한 세차 방법을 공개해 웃음을 자아냈다.

12일 송지효의 유튜브 채널 ‘지효쏭’에는 ‘송지효 회식 자리 엿보기 feat. 데이비드 리’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 송지효가 절친한 셰프 데이비드 리의 식당에서 직원들과 회식을 하는 모습이 담겼다.

이날 회식 자리에서는 송지효의 차량 관리 이야기가 화제가 됐다. 한 직원이 “세차는 하냐”고 묻자 소속사 대표는 “절대 안 한다. 이분은 세차가 뭔지 모른다”고 말했다.

또 한 직원은 “예전에 (송지효의) 세차를 대신 해준 적 있다. 개인 카드로 세차를 맡기고 할 수 있는 걸 다 해달라고 했는데 세차비가 17만원이 나왔다. 나도 그 돈 주고 세치를 한 적 없다”고 밝혔다.

세차비가 17만원이 나왔다는 사실에 주위에서 놀라워하자, 직원은 “세차장 직원이 차 상태를 보고 너무 더러워서 작업할 게 많다고 하더라”고 부연했다.

그러나 송지효는 “비오면 공짜 세차 아니냐”고 말해 좌중을 폭소케 했다. 대표는 “그 말을 듣고 학을 뗐다. 상상을 초월하는 대답이었다”고 당시 상황을 떠올렸다.

또한 대표는 “예전에 통화할 때도 비오면 차를 1층에 꺼내놓으라고 했다”고 폭로했다. 송지효는 “비오는 날에는 차를 1층에 대놓고, 안 오는 날에는 지하 주차장에 둔다”며 “나만의 세차 방법이다. 이상하게 생각하지 말라”고 말해 웃음을 더했다.

한편 이날 송지효는 데이비드 리 셰프의 식당에서 홍합 요리와 생선 요리, 스테이크 등을 맛보며 “너무 맛있다”고 감탄했다. 리 셰프가 “우리 식당에서 프러포즈한 커플도 있다”고 하자 송지효는 “여기서 프러포즈하면 무조건 승낙할 것 같다”고 공감했다.

