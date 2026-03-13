갤S26 울트라 '프라이버시' 기능에 외신 극찬

삼성전자의 최신 플래그십 스마트폰 갤럭시 S26 울트라와 무선 이어폰 갤럭시 버즈4 프로가 글로벌 주요 IT 매체들로부터 혁신성을 인정받으며 호평을 받고 있다.

세계 최대의 모바일 전시회인 MWC26에서 '최고 전시 제품상'을 받는 등 주요 어워드를 수상하는 성과를 낸 것이 대표적이다. 업계에서는 이번 수상을 두고 삼성전자의 기술력과 사용자 중심의 AI 경험이 전 세계적으로 높게 평가받고 있음을 입증한 것이라는 반응이 나온다.

13일 업계에 따르면 지난달 공개된 갤럭시 S26 울트라는 세계 최초로 하드웨어 기반의 '프라이버시 디스플레이(Privacy Display)'를 탑재해 공공장소에서의 사생활 보호 기능을 획기적으로 강화한 것이 특징이다.

영국 IT 매체 테크레이더(TechRadar)는 "삼성이 선보인 역대 갤럭시 S시리즈 중 가장 강력한 도약"이라고 평가하며 시야각을 제한해 주변 시선을 차단하는 프라이버시 디스플레이를 핵심 혁신 요소로 꼽았다. 또다른 영국 IT 매체 T3는 갤럭시 S26 울트라를 '2026년 최고의 폰'으로 선정하며 디자인과 소프트웨어, S펜의 조화를 높게 평가했다.

미국 IT 매체 매셔블(Mashable) 또한 "애플조차 답을 내놓지 못한 기능을 구현했다"며 픽셀 단위로 작동하는 보안 화면 기술에 대해 "미래지향적이며 실용적인 혁신"이라고 평가했다.

또한 갤럭시 S26 울트라는 국제 화질 평가 기관인 VCX 포럼에서 스마트폰 카메라 랭킹 부문 1위로 선정됐고, 미국 비즈니스 매거진 포브스의 제품 추천 섹션인 포브스 베티드에서도 '최고의 제품상'을 수상했다.

갤럭시 S26 울트라는 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC 2026에서 가장 영예로운 상인 '최고 전시 제품상(Best in Show)'을 수상하기도 했다. MWC 심사위원단은 "모바일 기술의 경계를 확장하면서 사용자에게 실질적인 가치를 제공한 제품"이라며, "특히 프라이버시 디스플레이는 오늘날 디지털 환경에서 중요한 보안과 신뢰 문제를 해결하는 혁신 기술"이라고 평가했다.

이외에도 영국 IT 매체 T3의 '베스트 오브 MWC 2026', 독일 IT 매체 넥스트핏의 'MWC 에디터의 선택 어워드 2026', 미국 IT 매체 안드로이드 센트럴의 '최고 전시 제품상'에도 선정되며 글로벌 모바일 업계에서 기술 경쟁력을 입증했다.

갤럭시 버즈4 프로 또한 뛰어난 음질과 편안한 착용감, 노이즈 캔슬링 성능 등을 중심으로 주요 IT 매체에서 긍정적인 평가를 받았다.

영국 IT 매체 왓하이파이는 "삼성이 오디오에 얼마나 진심인지 보여주는 제품"이라며 역대 버즈 중 가장 정밀하고 섬세한 사운드를 구현했다고 평가했다.

미국 IT 매체 톰스가이드는 5점 만점에 4.5점을 부여하고 '에디터의 선택(Editor’s Choice)'로 선정하며 업계 최고 수준의 음질이라고 소개했다. 또다른 미국 IT 매체 씨넷(CNET)은 갤럭시 버즈4 프로’에 대해 "더 선명한 음질과 균형 잡힌 사운드를 제공한다"고 밝혔다.

아울러 갤럭시 버즈3 FE와 갤럭시 버즈3 프로가 각각 iF 디자인 어워드 2026와 2025 레드닷 디자인 어워드에서 수상하며 디자인 경쟁력을 입증한데 이어 갤럭시 버즈4 시리즈 또한 2026 레드닷, 2026 IDEA, iF 디자인 어워드 2027에 출품 진행 중이다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지