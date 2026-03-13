뮤엠영어, 새학기 ‘첫 번째 미션: 영어편지쓰기’이벤트, 전국 뜨거운 참여 속 성료

초등 영어교육 전문 브랜드 ‘뮤엠영어’는 2026년 신학기를 맞아 진행한 ‘원어민 친구에게 영어 편지 쓰기’ 이벤트가 전국 가맹점의 참여 속에 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

앞서 뮤엠영어는 영어를 단순히 암기하는 학습이 아닌 직접 사용하고 표현하는 언어로 경험할 수 있도록 이번 신학기 이벤트를 기획했다. 학생들은 학습 과정에서 만나게 되는 원어민 친구들 중 한 명을 선택해 자신의 생각과 일상을 영어 편지로 작성하는 방식으로 이번 이벤트에 참여했다.

이번 이벤트는 전국 뮤엠영어 가맹점 학생들의 참여로 다양한 영어 편지가 접수됐으며, 학생들은 편지를 통해 자신의 관심사와 꿈, 일상 이야기 등을 영어로 표현했다. 각자의 개성과 창의성이 담긴 편지들이 제출되면서 학습과 표현을 함께 경험하는 의미 있는 활동이 됐다는 평가다.

뮤엠영어 측은 접수된 편지를 대상으로 내부 심사를 진행해 최종 당첨자를 선정했으며, 당첨 학생들에게는 닌텐도 스위치, 카메라, 모바일 상품권 등 다양한 경품이 전달될 예정이다.

뮤엠영어 관계자는 “이번 이벤트는 학생들이 영어를 시험을 위한 공부가 아닌 실제로 사용하고 표현하는 언어로 경험할 수 있도록 기획된 이벤트”이라며 “많은 학생들이 즐겁게 참여하며 영어로 생각을 표현하는 경험을 쌓았다는 점에서 의미 있는 행사였다”고 밝혔다.

이어 “앞으로도 학생들이 영어를 자연스럽게 활용하고 학습에 흥미를 느낄 수 있도록 다양한 참여형 이벤트를 지속적으로 운영해, 영어를 단순히 암기하는 학습이 아닌 직접 사용하고 표현하는 언어로 경험할 수 있도록 돕겠다”고 덧붙였다.

한편, 뮤엠영어는 전국의 뮤엠영어 가맹점들을 중심으로 매년 2회 다양한 프로그램과 참여형 이벤트를 지속적으로 운영하고 있다.

