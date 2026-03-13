천재교과서 밀크T, 2026년 제1회 ‘영어듣기능력평가’ 풀서비스 오픈

밀크티중학·고등 영어듣기평가 풀서비스 오픈

천재교과서가 운영하는 이러닝 플랫폼 밀크T가 2026년 제1회 중·고등 영어듣기능력평가 대비 ‘풀서비스’를 오픈했다고 밝혔다.

이번 풀서비스는 시·도 교육청이 주관하는 영어듣기능력평가 일정에 맞춰, 학생들이 보다 효율적으로 시험을 준비할 수 있도록 다양한 맞춤형 학습 프로그램을 지원한다.

밀크T중학과 밀크T고등은 시험 전 실력을 점검할 수 있는 ‘사전 대비’ 콘텐츠부터 시험 응시 후 실력 보완을 위한 ‘해설 강의’를 단계별 학습을 제공한다.

먼저 사전 대비 단계에서는 학년별 빈출 어휘 강좌와 섀도잉(Shadowing), 노트테이킹(Note-taking) 등 실질적인 듣기 공부법을 담은 강좌가 마련되어 있다. 특히 최신 기출문제를 기반으로 한 실전 모의고사와 오답률이 높은 문항만 엄선한 ‘오답 High 5’ 강좌를 통해 취약점을 집중적으로 보완할 수 있다.

시험 응시 약 일주일 뒤부터는 학년별 해설 강의가 순차적으로 업데이트된다. 밀크티중학은 4월 7일부터, 밀크티고등은 4월 14일부터 전문 강사진의 해설 강의를 제공하며, 2025년도 기출문제 해설 강의도 함께 제공되어 전년도 출제 경향까지 파악할 수 있다.

학년별 학습 수준을 고려한 차별화된 커리큘럼도 특징이다. 중학교 과정에서는 ‘기적의 영·듣·평 강좌’와 체크체크 교재를 활용한 모의고사 강좌를 주력으로 내세웠다. 그리고 고등학교 과정에서는 듣기 유형별 심층 분석과 실전 풀이 전략을 담은 강좌를 제공하여 탄탄한 리스닝 실력 향상을 지원한다.

천재교과서 밀크T 관계자는 “영어듣기능력평가는 정기적으로 시행되는 주요 평가인 만큼 체계적인 준비가 중요하다“며 “밀크T의 맞춤형 콘텐츠와 전문 강사진의 해설 강의가 결합된 풀서비스를 통해 모든 학생이 효율적으로 학습하길 기대한다”고 밝혔다.

2026년 제1회 영어듣기능력평가 풀서비스에 대한 자세한 내용은 중등인강 밀크T중학과 고등인강 밀크T고등 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편 중학생인강 밀크티중학은 7일 무료 체험 이벤트를 진행 중이다. 무료 체험 신청자 전원에게 네이버페이 1만원과 입시·학습 전략서를 증정하며, 자세한 내용은 밀크T중학 홈페이지에서 확인하면 된다.

