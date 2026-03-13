[속보] 李 대통령 지지율 66%로 최고치…부정 평가는 24% [한국갤럽]

이재명 대통령이 지난 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

이재명 대통령의 직무 긍정 평가가 66%로 취임 후 최고치에 달했다는 여론조사 결과가 13일 나왔다.

여론조사 전문기관 한국갤럽은 지난 10~12일 전국의 만 18세 이상 1002명을 대상으로 진행한 이 대통령 직무 수행 평가에서 ‘잘하고 있다’는 긍정 평가가 66%로 나타났다고 이날 밝혔다. ‘잘못하고 있다’는 부정 평가는 24%이며, 의견을 유보한 응답은 8%다.

이 대통령 직무 긍정 평가는 직전(3월1주차)보다 1%포인트(p) 올랐고, 부정 평가는 1%p 내렸다.

구체적으로는 인천·경기(67%), 대전·세종·충청(71%), 광주·전라(83%), 여성(67%), 40대(79%), 50대(76%), 더불어민주당 지지층(94%), 중도층(75%), 진보층(88%)에서 ‘긍정 평가’가 상대적으로 높았다. 반면에 대구·경북(49%), 국민의힘 지지층(28%), 보수층(37%)에선 상대적으로 낮았다.

정당 지지도는 민주당 47%, 국민의힘이 20%를 각각 기록했다. 직전 조사 대비 민주당은 1%p 올랐고 국민의힘은 1%p 내렸다. 조국혁신당은 2%, 진보당과 개혁신당은 각각 1%, 무당층은 28%다.

이번 조사는 전화 면접 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 11.9%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

